«Gijón lo tiene todo para ser una ciudad vibrante, innovadora y referente en el norte de España»

Julio Bruno Castellanos (Gijón, 1965) es un emprendedor nato. A lo largo de su intensa y exitosa carrera como ejecutivo ha vivido y ... trabajado en distintos países. El último, Reino Unido, donde fundó BeBeMe, una marca de enotecas situadas en espacios emblemáticos de Londres. Es, además, presidente de Mercato Metropolitano, el primer mercado comunitario sostenible de Londres, con cinco ubicaciones en la ciudad y en expansión internacional. Y recientemente fue nombrado presidente de Lío Group, una empresa multinacional de restauración de lujo, que combina la alta cocina con un espectáculo de cabaret único con artistas internacionales de primera clase.

Hace unos días le fue concedida la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, otorgada por el rey Felipe VI. La entrega tuvo lugar en la Embajada de España en Reino Unido, en Londres, en un acto en el que también se concedió esa misma distinción a otro gijonés, y amigo, el horticultor de los Jardines de Kew Carlos Magdalena y al profesor del Imperial College Guillermo Rein.

-La Real Orden de Isabel la Católica reconoce la labor que personas e instituciones realizan en promoción de las relaciones internacionales y la cooperación con otras naciones. ¿Cuál diría que ha sido su mayor contribución en las relaciones entre España y el Reino Unido?

-A lo largo de mi carrera he llevado el nombre de Asturias y de España con orgullo por todo el mundo. He trabajado y vivido en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y en otros países y en cada etapa de mi trayectoria he procurado ser un embajador de nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra manera de entender la vida. Desde puestos de liderazgo en empresas internacionales como TripAdvisor o Time Out, hasta mi papel actual en el sector del ocio y la hospitalidad de lujo con el Grupo Lío o BeBeMe, siempre he promovido la excelencia española a nivel global. Además, como miembro del Consejo Nacional de Turismo por segunda vez en mi vida, he trabajado activamente en la promoción de España como destino turístico, ayudando a fortalecer su imagen en los mercados internacionales. No se trata solo de atraer visitantes, sino de proyectar una España innovadora, diversa y con una oferta de primer nivel en múltiples sectores. En Londres, colaboro con la Embajada en la organización de eventos y actividades culturales que muestran al mundo una España moderna, abierta y llena de talento.

-¿Qué ha supuesto para usted la concesión de la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica?

-Es un gran honor y, al mismo tiempo, una responsabilidad. La Real Orden de Isabel la Católica no se otorga a la ligera y recibirla significa que el trabajo que he hecho ha trascendido. Más allá del reconocimiento personal, lo interpreto como un símbolo de que nuestra cultura, nuestro talento y nuestra visión tienen un impacto real a nivel internacional.

-No es el primer reconocimiento de este nivel que recibe. En 2019 ya fue condecorado por el Rey Felipe VI con la Orden del Mérito Civil.

– Sí, y nunca imaginé que recibiría otra condecoración. Por eso me ha sorprendido y emocionado a partes iguales. Recibirla en la Embajada de España en Londres, rodeado de mi familia, ha sido un momento muy emotivo.

-¿Le añade valor el hecho de haberla recibido junto a otro gijonés, Carlos Magdalena, al que le une una relación de amistad?

-Por supuesto. Carlos y yo no solo compartimos ciudad natal, sino también el hecho de haber construido nuestras trayectorias fuera de España sin perder la conexión con nuestras raíces. Su trabajo en la conservación de especies vegetales y su labor como horticultor excepcional son impresionantes. Y es un orgullo ver a otro gijonés y, además, un amigo, dejando huella en el mundo. Carlos es un referente global en su campo. Recibir la distinción junto a él hizo que el momento fuera aún más especial. Es una prueba de que Gijón sigue exportando talento de primer nivel y que, aunque estemos lejos, seguimos llevando nuestra tierra con nosotros.

-¿Se consideran ejemplo de emigrantes de éxito?

-No sé si ejemplo, pero sí testimonio de que salir al mundo, aunque no siempre sea fácil, merece la pena. Hay que atreverse, prepararse y saber que el camino no siempre es recto, pero cada experiencia suma.

-¿Algún consejo para quienes optan también por labrarse un futuro fuera de Asturias?

-Mi consejo para quienes quieran hacer carrera fuera de Asturias es que sean ambiciosos, que aprendan a adaptarse sin perder su esencia y que aprovechen cada oportunidad para construir una red de contactos sólida. No se trata solo de irse, sino de saber moverse, aprender y, llegado el momento, también saber cómo devolver a la tierra que nos vio nacer parte de lo que hemos conseguido.

-¿Cómo ve el Gijón de hoy desde la distancia?

-Gijón es mi casa y siempre lo será. La veo con nostalgia, pero también con la certeza de que tiene todo para ser una ciudad vibrante, innovadora y referente en el norte de España. No es solo su historia o su calidad de vida. Es su gente, su carácter, su identidad única. Pero para que ese potencial se materialice, hay que mirar hacia adelante con ambición y sin miedo al cambio. Necesitamos un Gijón que atraiga talento, que apueste por nuevas industrias y no solo por el pasado. No podemos conformarnos con que la juventud vea más oportunidades fuera que dentro. Hay que generar las condiciones para que quienes quieran quedarse, crecer y emprender aquí puedan hacerlo. La ciudad tiene que abrirse más al mundo, conectar con otras realidades y hacer valer lo que nos hace únicos. El futuro de Gijón no está escrito. Puede ser una ciudad que lidere en sostenibilidad, turismo inteligente, economía azul o innovación tecnológica. Pero hay que trabajarlo, hay que creérselo y, sobre todo, hay que actuar. Tenemos todo para ser una referencia, pero el cambio no llega solo: hay que buscarlo y construirlo.