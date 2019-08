La junta de gobierno fija para el 10 de septiembre el cierre del SoccerWorld Edificio principal del complejo deportivo. / AURELIO FLÓREZ Las arcas municipales ingresarán 246.600 euros en compensación por la construcción de un nuevo edificio en la avenida de la Costa I. V. GIJÓN. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:17

La junta de gobierno aprobó ayer la resolución anticipada del contrato de concesión suscrito en 2010 con la empresa Fútbol Es Nuestra Vida SL para construir y explotar durante 40 años junto al pabellón de Perchera-La Braña un complejo deportivo para fútbol, pádel y 'streetball' (baloncesto) que abrió sus puertas bajo la denominación de SoccerWorld. Como adelantó EL COMERCIO, los servicios de Patrimonio iniciaron el proceso a raíz de «una cadena de incumplimientos», entre ellos que el proyecto ejecutado no se ajusta al aprobado en su momento. «El 10 de septiembre finalizará la actividad en las instalaciones, que ese mismo día serán recepcionadas por el Ayuntamiento», informó el Consistorio en una nota de prensa. La resolución del contrato conlleva la incautación de los 7.000 euros que la concesionaria había entregado en su momento como garantía. Queda por valorar las obras e instalaciones ejecutadas por la empresa y que no han sido amortizadas, así como los daños y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento, para determinar si cabe o no indemnización.

Por otra parte, se aprobó el proyecto de compensación para la construcción de un nuevo edificio en la avenida de la Costa, en un solar situado entre las calles Palencia y Domingo García de la Fuente. Dado que no se puede materializar la cesión del 10% del terreno al Ayuntamiento, «se ha procedido a su monaterización, por 246.618 euros».