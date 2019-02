«La Federación de Vecinos y Ciudadanos se quieren apuntar un tanto que no es el suyo» La plataforma contra los robos en La Calzada critica que asociaciones y políticos «que no nos han ayudado» se atribuyan la convocatoria de la Junta Local de Seguridad PABLO SUÁREZ Viernes, 8 febrero 2019, 18:39

«Es un poco triste que quienes no han movido un dedo por ayudarnos se quieran ahora apuntar este tanto». La plataforma contra los robos en La Calzada, integrada por vecinos y comerciantes del barrio, acusa a asociaciones y partidos políticos de atribuirse el «mérito» de la convocatoria de la Junta Local de Seguridad. «Ciudadanos ni siquiera se ha acercado al barrio», aseguran respecto a la formación naranja, que esta mañana destacaba la «presión política» desplegada. «Desde La Calzada no hemos nunca querido hablar de ningún partido político en concreto, mucho menos de este. Entendemos que se acercan las elecciones, pero nosotros no entramos en este juego porque la situación en el barrio no es para ello», aseguran desde la plataforma.

No solo el partido de José Carlos Fernández Sarasola se lleva las críticas. La Federación de Vecinos, encabezada por Adrián Arias, también es foco de reclamaciones. «Ellos, junto a la Unión de Comerciantes, no nos han mostrado ningún apoyo. Salían públicamente diciendo que lo hacían pero no ha sido así», afirman quienes se declaran «decepcionados» con las reacciones ante la convocatoria de la citada Junta, lo cual consideran un logro colectivo y que «no debería atribuirse a una entidad concreta».

Por otro lado y pese a que finalmente parece haberse desbloqueado la situación, desde la plataforma continúan cargando contra la gestión del Ayuntamiento. «La Policía Nacional, de la que no tenemos ninguna queja, incluso organizó una reunión para tranquilizarnos por la situación. En cambio, desde el Ayuntamiento no se han dignado ni a ponerse en contacto con nosotros«, explican.