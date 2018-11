Promover espacios de reflexión para hacer un diagnóstico verdadero

Ha sido desde el marco de los derechos desde el que se ha celebrado el Seminario Sexualidades, Discapacidades y Diversidades en la 36ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes PUBLIRREPORTAJE Lunes, 5 noviembre 2018, 16:08

El objetivo de este curso ha sido visibilizar la gran diversidad del plural de las sexualidades, además de ofrecer un buen escaparate a la sociedad para contribuir a sacar la sexualidad de las personas jóvenes con discapacidad y/o diversidad funcional del silencio, y así situarla en el mismo terreno de juego que la del resto de sexualidades.

Todo esto ha sido posible gracias a la alta participación las personas asistentes al seminario, agentes implicados en torno a los proyectos de vida de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional (familiares, parejas, equipos técnicos profesionales de atención directa en centros de personas con discapacidad (DF), representantes de entidades del sector, voluntariado, estudiantes del ámbito...) y, por supuesto, la presencia de las propias personas con discapacidad y/o diversidad funcional como protagonistas y dueños de sus vidas.

Las conclusiones extraídas de este seminario se dirigen a profesionales, voluntariado, responsables de entidades y administraciones, familiares y a las propias personas con discapacidad y/o diversidad funcional. El objetivo es promover espacios de reflexión que permitan conocer la realidad vivida desde el punto de vista de los y las protagonistas, para de este modo poder hacer un verdadero diagnóstico de las situaciones existente frente al tema y, eliminar cualquier tipo de excusas para no hacer nada. Son las siguientes:

DE LA SEXUALIDAD A LAS SEXUALIDADES. Todas las personas por el hecho de ser personas, de ser hombres o de ser mujeres son seres sexuados. O lo que es lo mismo, todas «son», todas «se viven» y todas «expresan» la sexualidad de un modo u otro. No obstante es importante señalar e insistir que no hay un único modelo o manera en cómo se construyen, cómo se viven o cómo se expresan ni los hombres ni las mujeres. Hablamos de personas, de realidades y en definitiva de «pluralidades». Por ello, es mucho más correcto hablar de sexualidades.

DE LA DISCAPACIDAD y/o DIVERSIDAD FUNCIONAL (DF) A LAS DISCAPACIDADES y/o DIVERSIDADES FUNCIONALES. No todas las discapacidades o diversidades funcionales (DF) son iguales y no se pueden confundir. No puede ser lo mismo hablar de discapacidad intelectual que de discapacidades física o sensoriales.

CUESTIÓN DE DERECHOS. Todas las personas necesitan recibir educación sexual y que se faciliten las condiciones que le permitan la vivencia satisfactoria de su sexualidad. Las personas con discapacidad y/o diversidad funcional también, con independencia de cuales sean sus limitaciones y necesidades de apoyo.

ESTÁ EN JUEGO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. Desde el Modelo de Calidad de Vida, ésta tiene ocho dimensiones que habría que cultivar. Lo que sin ninguna duda se hace cuando se trabaja por «atender, educar y prestar apoyos a la sexualidad de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional». La calidad de vida, tiene que ver con aspectos comunes a todos, pero también con los asuntos que las personas consideran importantes para su bienestar personal.

OBJETIVOS AMBICIOSOS Y EN POSITIVO. Hacer Educación Sexual es trabajar en positivo, es contribuir a que las personas con discapacidad y/o diversidad funcional aprendan a conocerse, a aceptarse y a expresar su sexualidad de modo que resulte satisfactorio.

TAREA DE TODOS Y TODAS. LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. Decir TODOS y TODAS, es la mejor manera de remarcar el papel de los diferentes agentes implicados en esta tarea. Cada persona a su nivel, en su ámbito y con sus correspondientes responsabilidades.

ENFOQUE DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS. Atender la sexualidad es educar a la persona en su conjunto, abordando los aspectos relacionados con la misma, dentro del enfoque de atención integral a la persona. No puede reducirse a elaborar pautas de actuación ante conductas inadecuadas o consensuar criterios y pautas ante determinadas demandas. Atender es, sobre todo, considerarle persona sexuada: hombre y mujer, con todas sus posibilidades y también con todos sus posibles matices y/o peculiaridades.

NECESIDAD DE FORMARSE. Se ha insistido en el importante papel que tienen todas las figuras de apoyo referentes en la vida de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional y, en lo que a la responsabilidad de atender su sexualidad se refiere. Suele hacer falta un mínimo de formación que permita trabajar con criterios pedagógicos y sexológicos adquiriendo las competencias necesarias que permitan resolver dudas, enfrentarse a situaciones y atender demandas de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional, de las parejas o familiares.

NO ESTAMOS EMPEZANDO, LA IMPORTANCIA DEL INTERCAMBIO de EXPERIENCIAS. Cada vez son más los y las profesionales y las entidades que abordan y trabajan el tema, y más las familias que demandan ayuda, apoyos y asesoramiento. También son cada vez más las experiencias y buenas prácticas puestas en funcionamiento en las que la sexualidad de la persona con discapacidad y/o diversidad funcional tiene la relevancia que le corresponde.

PROFESIONALES DE LA SEXOLOGÍA. La mayoría de las situaciones que puedan darse alrededor de lo sexual y en las distintas diversidades podrían resolverse desde el entorno más próximo: con la implicación de los y las profesionales de referencia o familiares más próximos. En otros casos será necesario ampliar este círculo buscando colaboración de otras familias y profesionales especialistas.

PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. La atención ha de ser necesariamente personalizada. Se deben evitar las generalizaciones. Ninguna persona es igual a otra, cada una tendrá sus propios intereses, necesidades y sueños. Cada persona es única, siendo necesario adaptarse a sus diferentes y cambiantes gustos, preferencias y motivaciones.

ATENDER EL ENTORNO. Atender la sexualidad de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional es también atender las demandas y necesidades de sus parejas y sus familias.

SOMOS Y ESTAMOS EN SOCIEDAD. La sociedad es quien trasmite las ideas y los modelos de cómo debe ser la sexualidad y cómo deben ser los hombres y las mujeres. Sin embargo hasta ahora, esos modelos han dejado a mucha gente fuera. Por tanto no hay excusas, la sociedad debe ofrecer un modelo en el que quepan todas las sexualidades y todos y todas se sientan incluidos.