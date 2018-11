Juventud Gijón organiza un taller sobre promoción de la salud en el trabajo con jóvenes

Incluido dentro del programa de formación anual «¡Lo qué me faltaba!», en este taller se trabajarán diferentes aspectos de la salud comunitaria y la promoción de la salud entre jóvenes: recursos comunitarios, nutrición y alimentación, etiquetado de alimentos, etc. PUBLIRREPORTAJE Viernes, 2 noviembre 2018, 11:50

Del 19 al 22 de noviembre tendrá lugar el taller «De la información a la acción. Herramientas para la promoción de la salud en el trabajo con jóvenes». Será el último taller de 2018 del programa de formación «¡Lo qué me faltaba!», una propuesta del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Gijón para jóvenes y profesionales que trabajan con jóvenes.

Contenidos

•Marco teórico. Condicionantes de la salud (Oscar Suárez Álvarez y Ye Too Ponese)

- Los determinantes de la salud. Las causas de las causas

- De la información a la acción. El ciclo de intervención comunitaria

- Herramientas metodológicas en el trabajo con jóvenes para promover la participación en salud. Mapeo de recursos comunitarios

- Algunas experiencias de trabajo en Asturias: Observatorio de salud en Asturias, Ye Too Ponese. Espacio para la Gestión de Inéditos Viables

•Nutrición y alimentación (Rocío Allande y Cristina Rodríguez Bernardo)

- Hábitos saludables de alimentación para jóvenes

- Prevención de trastornos alimentarios

- Problemática asociada a dietas hipercalóricas e hiperproteicas en musculación

- Comida precocinada, bollería industrial... riesgos y alternativas

- Aprende a «leer» el etiquetado de los alimentos

¿Cuándo y dónde se va a desarrollar?

Tendrá lugar los días lunes 19 y martes 20 de noviembre, de 16:00 a 20:00 h., y miércoles 21 y jueves 22 de noviembre, de 17:00 a 20:00 h., en el Espacio Joven del Departamento de Juventud de Gijón (Escuela de Comercio, C/ Francisco Tomás y Valiente, 1).

¿Quién lo imparte?

Este taller estará impartido por varios profesionales:

•Marcial Vicente Argüelles Suárez trabaja en la Dirección General de Salud Pública, es técnico del Observatorio de Salud de Asturias. Es diplomado en enfermería por la Universidad de Oviedo y licenciado en Antropología Social y Cultural por la UNED.

•Elena María Fernández Suárez y Pelayo Quiles Rodríguez (Asociación Ye Too Ponese). Ye Too Ponese, Espacio para la Gestión de Inéditos Viables, es una asociación que desde 2004 trabaja en el empoderamiento y la participación para la acción. Desarrollan actividades de educación no formal, activismo artístico, cooperación… y colaboran con el Observatorio de Salud en Asturias en el ámbito local, para la dinamización de recursos comunitarios.

•Rocío Allande Díaz es enfermera de la Consejería de Sanidad, y desde 2016 es coordinadora de gestión asistencial en la Dirección de Evaluación y Atención Sanitaria. Tiene una amplia experiencia docente en talleres sobre salud, y es asesora nutricional del programa «Alimentación saludable y de producción ecológica en los comedores escolares de Asturias».

•Cristina Rodríguez Bernardo es dietista-nutricionista.

¿A quién se dirige este taller?

Se dirige preferentemente a jóvenes hasta 35 años y profesionales de diferentes perfiles (educación en el tiempo libre, animación sociocultural, educación social, educación infantil) que trabajen o tengan pensado trabajar con adolescentes y/o jóvenes.

Podrán apuntarse también personas mayores de 35 años, en las plazas reservadas en cada curso, pero en todo caso, las inscripciones de mayores de 35 estarán condicionadas a que se justifique el interés por participar en el curso debido a estar desarrollando un trabajo con jóvenes o formación en campos relacionados.

Las plazas son limitadas, ofreciéndose 15 plazas (12 para jóvenes hasta 35 años y 3 para mayores de 35 años).

Inscripción

Ya te puedes inscribir a través de la plataforma municipal de inscripción a actividades, con tu DNI.

El taller es gratuito pero se pide el compromiso de asistir a la totalidad del mismo, y si por algún motivo no puedes asistir, que avises con al menos 72 horas de antelación al inicio del taller, para poder dejar la plaza a otras personas y que se las pueda avisar con tiempo suficiente.

Más información en la web de Juventud Gijón y en el correo juventud@gijon.es