Un kamikaze provoca un accidente a la entrada de Gijón por la autopista 'Y'

Olaya Suárez Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:35

Un kamikaze provoca un accidente a la entrada de Gijón tras circular varios kilómetros en dirección contraria por la autopista 'Y'. Un conductor de 64 años causó al mediodía de hoy sábado una colisión al acceder a la ciudad por los carriles en sentido a Oviedo y circular por la glorieta de la avenida Portugal en dirección contraria. Fue ahí donde chocó contra un vehículo que no pudo hacer nada para esquivarle, como sí consiguieron hacer otros conductores con los que se había cruzado. Pese a la aparatosidad del siniestro, no se produjeron daños personales.

El accidente se produjo sobre las 12 del mediodía, a una hora con mucho tráfico. Según señalaron fuentes de la Policía Local, el conductor accedió a la autopista 'Y' por el ramal de la avenida de Príncipe de Asturias y ya en la A-66, al percatarse que estaba yendo en sentido Oviedo dio la vuelta en los mismos carriles y cambió el rumbo en sentido a Gijón, con el consiguiente peligro para el resto de vehículos que circulaba correctamente.

Circuló varios kilómetros y ya en la rotonda de acceso a la ciudad, en la avenida Portugal, tomó los carriles también en dirección contraria. Chocó frontolateralmente con otro turismo. Hasta el lugar se trasladaron de inmediato varias patrullas de la Policía Local (los hechos tuvieron lugar a escasa distancia de la nueva jefatura) y procedieron a cortar el tráfico y a practicarle las pruebas de alcohol y droga al conductor. Dio negativo en ambas, si bien se abrieron diligencias judiciales por un delito de conducción temeraria.