El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Glorieta de acceso a Gijón por la autopista 'Y', donde se produjo el accidente. Paloma Ucha

Un kamikaze provoca un accidente a la entrada de Gijón por la autopista 'Y'

El conductor, de 64 años, accedió a la A-66 por la avenida del Príncipe de Asturias y giró en los carriles en dirección a Oviedo para circular varios kilómetros en sentido contrario hasta la rotonda de la avenida Portugal, donde chocó con otro coche

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:35

Un kamikaze provoca un accidente a la entrada de Gijón tras circular varios kilómetros en dirección contraria por la autopista 'Y'. Un conductor de 64 años causó al mediodía de hoy sábado una colisión al acceder a la ciudad por los carriles en sentido a Oviedo y circular por la glorieta de la avenida Portugal en dirección contraria. Fue ahí donde chocó contra un vehículo que no pudo hacer nada para esquivarle, como sí consiguieron hacer otros conductores con los que se había cruzado. Pese a la aparatosidad del siniestro, no se produjeron daños personales.

El accidente se produjo sobre las 12 del mediodía, a una hora con mucho tráfico. Según señalaron fuentes de la Policía Local, el conductor accedió a la autopista 'Y' por el ramal de la avenida de Príncipe de Asturias y ya en la A-66, al percatarse que estaba yendo en sentido Oviedo dio la vuelta en los mismos carriles y cambió el rumbo en sentido a Gijón, con el consiguiente peligro para el resto de vehículos que circulaba correctamente.

Circuló varios kilómetros y ya en la rotonda de acceso a la ciudad, en la avenida Portugal, tomó los carriles también en dirección contraria. Chocó frontolateralmente con otro turismo. Hasta el lugar se trasladaron de inmediato varias patrullas de la Policía Local (los hechos tuvieron lugar a escasa distancia de la nueva jefatura) y procedieron a cortar el tráfico y a practicarle las pruebas de alcohol y droga al conductor. Dio negativo en ambas, si bien se abrieron diligencias judiciales por un delito de conducción temeraria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Le requisan el perro a un hombre que estaba drogado en Gijón
  4. 4 La Guardia Civil investiga los robos en cuatro casas de La Camocha
  5. 5 La gripe aviar golpea la producción en Asturias: «El mayor problema no es el confinamiento, sino el miedo de la gente de consumir carne de pollo»
  6. 6 Vega-Arango: «Guardo con cariño ser el único jugador del Sporting que no recibió pagos»
  7. 7 El personal del SAMU, en pie de guerra por un nuevo sistema de llamadas que «retrasa nuestra respuesta» a las emergencias
  8. 8

    Asturmadi inaugura la mayor ampliación de su historia con ambición de futuro en Avilés
  9. 9 Seis vehículos destrozados tras una persecución policial en Langreo: «Fue rebotando de coche en coche»
  10. 10 Massiel reina en un FICX de risa, emoción y recuerdo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un kamikaze provoca un accidente a la entrada de Gijón por la autopista 'Y'

Un kamikaze provoca un accidente a la entrada de Gijón por la autopista &#039;Y&#039;