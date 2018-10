Última jornada de KBUÑS36 KBUEÑS da voz a los protagonistas de los seminarios de su 36ª edición Lunes, 15 octubre 2018, 02:10

La última jornada de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes se convirtió en un foro abierto en el que los protagonistas de los seminarios compartieron sus experiencias en los asuntos que centraron KBUÑS en su 36ª edición. Así, un grupo de chic@s tutelado@s contaron sus experiencias y el camerunés Adoum Mahamat relató su viaje desde su país hasta el nuestro.

A la sexta fue la vencida. Adoum Mahamat intentó saltar la valla de Melilla en cinco ocasiones. Fue una tarea infructuosa. Le dieron la vuelta las cinco veces. El camerunés, que finalmente lo logró a través de Ceuta el 25 de diciembre de 2015, ahora vive en España, donde trabaja de soldador. Pero antes de estar sentado en la biblioteca de la Escuela de Comercio de Gijón, pasó largos meses en las lomas del monte Gurugú o en el llamado Hollywood de Marruecos, Ouarzazate, y sobrevivió durante un tiempo con una ración diaria equivalente a nuestro pincho del mediodía. Compartió sus terribles vivencias con los participantes del seminario Jóvenes y migraciones. No fue lo único que relató. Puso el dedo en la llaga que abren las cifras oficiales cuando éstas no concuerdan con lo vivido: «Antes de salir del campamento nos contábamos todos para saber cuántos llegamos». Basándose en ese sistema, Mahamat afirmó que en la tragedia del Tarajal no fallecieron 14 migrantes, como mantienen las fuentes oficiales. «Hubo 87 desaparecidos aquel 6 de febrero de 2014», aseveró.

El seminario Jóvenes y migraciones contó también con la participación de los dos coordinadores, Roser Nin-Blanco y José Manuel Valenzuela Arce, y también con Eduardo Romero.

Tras cuatro intensas jornadas, el seminario dedicado al reto de l@s jóvenes tutelad@s por el sistema de protección se cerró con las voces de cuatro chic@s que han participado en el programa ITACA que desde 2009 trabaja en la intervención social con jóvenes en riesgo de exclusión. No fue el único caso asturiano presentado ayer. Junto a Víctor García (ITACA), estuvieron Juan Vilanova (Fundación Hogar de San José) y Laura Pinto (Asociación Identidad para ellos) y Alberto Sevilla e Iñaki Fernández, que explicaron los programas de atención a menores extranjer@s no acompañad@s en nuestra comunidad.

También finalizó con una mesa redonda el seminario Destronando relaciones tóxicas. L@s participantes trabajaron en grupos las herramientas explicadas durante los últimos días con una finalidad: aportar nuevos caminos en materia de sensibilización en materia de violencia de género con adolescentes y jóvenes. Antes, la coordinadora del seminario, Carmen Ruiz Repullo, analizó el pornomachismo, la violencia sexual en la juventud.

Como el anterior, el seminario sobre Transexualidad también se cerró con una mesa redonda, con Mané Fernández y Janni Rozada hablando sobre la situación normativa en Asturias, y previamente Aitzole Araneta explicó el marco legal estatal, la defensa legal de las personas trans.

La psicóloga y sexóloga Natalia Rubio Arribas, coordinadora del seminario Juventud, sexualidades, discapacidades y diversidades, clausuró el curso explicando las características y peculiaridades asociadas a la propia discapacidad, además de las dificultades en las intervenciones. La jornada finalizó con una divertida exposición de los materiales que la presidenta de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad utiliza en los programas que imparte a las personas con discapacidad y/o diversidad funcional.