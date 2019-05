Obiwan visitó a los niños ingresados en Cabueñes junto a varios oficiales y soldados imperiales y un mandaloriano. «¡Yo te tengo en juguete!», exclamó Mateo Gutiérrez nada más ver entrar al soldado imperial en su habitación. Después preguntó si las espadas eran de verdad. Su hermana Lucía estaba ingresada con él. «Mi favorito es Yoda», afirmó. Tras posar para las fotos con las gorras que les habían regalado quedaron en volver a verse en Metrópoli.

No todo fue tan fácil para la tropa desplazada a Cabueñes. Marco Martínez, de 7 años, les arrebató una espada jedi y libraron una intensa batalla para recuperarla. «¡Guau, un soldado imperial!», gritó asombrado. Tras preguntar por Darth Vader, y saber que estaba enfermo, les hizo firmar autógrafos a todos.

Aún les quedaba una de las habitaciones más complicadas. Nathan Casaprima, de 10 años, inició una amable conversación con los militares galácticos y se hizo unas fotos con ellos. «Bueno, en realidad yo soy más del lado oscuro», afirmó en un inesperado giro de la conversación. Tras el revuelo inicial todo quedó en un susto.

Orden 66

La visita se realizó ayer porque en todo el mundo se celebraba el Día de Star Wars. El 4 de mayo se considera el día de esta saga por su parecida pronunciación en inglés: 'May the Force be with you' (que la fuerza te acompañe) y 'May the 4th be with you'. Ismael Díaz, vocal de la Orden 66 Asturias, explicó que repiten esta visita desde hace cuatro años. «Nuestro afán es darles alegría a los niños que están aquí ingresados. Esos ojos que les ponen, esa sonrisa, es algo que nos llena de vida», afirmó. La Orden 66 es un grupo formado por miembros de todas partes de Asturias, Galicia y Cantabria a los que les gusta reunirse para disfrazarse y ver las películas que les marcaron «cuando eran aún más jóvenes».