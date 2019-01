El ladrón de la joyería Muñiz quedó en libertad hace un mes tras otro asalto en La Calzada Estado en el que quedó la vitrina de la joyería Muñiz asaltada el jueves. / PALOMA UCHA «Da igual que haya mucha Policía si luego llegan los detenidos al juzgado, entran por una puerta y salen por la otra», claman los vecinos OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 26 enero 2019, 02:13

«Me cogieron porque había mucha alarma en el barrio, pero no fui yo». Lo decía hace escasas semanas L. F. J., de 19 años y con un amplio historial delictivo, tras quedar en libertad con cargos por el asalto a la joyería Muiña, en la avenida de la Argentina. Se escudaba en que la Policía lo conocía y le había cogido como cabeza de turco.

Sin embargo, el jueves, supuestamente, dejó su nuevo golpe plasmado en el circuito de grabación de las cámaras de seguridad. Fue arrestado prácticamente con las manos en la masa, minutos después de haber entrado en otra joyería Muñiz, en la calle Brasil, en plena tarde y provisto de una bolsa de supermercado con una tapa de alcantarilla con la que fracturó una de las vitrinas para apoderarse de una bandeja con joyas. El modus operandi es prácticamente idéntico al del pasado mes de diciembre en el otro establecimiento y muy similar al utilizando por el delincuente en la misma joyería en mayo de 2018. La Policía considera que detrás de aquel caso está él mismo, conocedor del establecimiento y que repitió objetivo dado que en el primer asalto se llevó un cuantioso botín de 12.000 euros.

Según explicaron ayer desde la Comisaría, los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano lo localizaron el jueves dentro de un bar del mismo barrio de La Calzada, «nervioso y agitado, con los nudillos de la mano derecha ensangrentados». «En ese mismo lugar se encontró la sudadera con la que había cometido el robo, la había intentado ocultar en la terraza anexa del local y también estaba manchada con sangre por las heridas que se produjo al romper la vitrina», añaden.

Cumpleaños en los calabozos

Lo que no habían aún hallado ayer los investigadores eran las joyas sustraídas, aunque, al parecer, el joven habría manifestado su intención de colaborar y decir a los agentes dónde se encontraban. Hoy es su cumpleaños y, según él mismo dijo, no lo quiere pasar en los calabozos. Confía en que el juzgado le deje en libertad con cargos a la espera del juicio, como ya ocurrió en diciembre tras el asalto a la joyería Muiña. No obstante, la reiteración de la comisión del delito podría ahora modificar el criterio y que el juez de guardia, ante el que hoy declarará, decrete su ingreso en el centro penitenciario de Asturias.

L. F. J. es vecino del mismo barrio en el que actúa y acumula un amplio historial delictivo que le llevó ya hace años a ingresar en el centro de menores de Sograndio. Desde que cumpliese la mayoría de edad, ya ha sido detenido en varias ocasiones.

La Policía apunta que el arrestado perpetró otro atraco en la joyería Muñiz en mayo de 2018

«Los trabajos de supervisión, control y vigilancia con patrullas uniformadas y de paisano continúan plenamente activas en La Calzada y se analiza la posibilidad de que el detenido, en compañía de otra persona, pudiera haber participado en otros robos violentos cometidos en la zona Oeste de Gijón en los últimos tiempos», apuntan desde la Comisaría de la Policía Nacional.

Los vecinos del barrio piden reactivar la recogida de firmas para exigir «que se tomen medidas reales para acabar con la inseguridad». «No nos vale que haya más policías por las calles si los consiguen detener y luego llegan al juzgado, entran por una puerta y salen por la otra. No hay derecho a vivir con este miedo cada vez que abrimos la tienda», lamentaba ayer una comerciante.