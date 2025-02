P. SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 2 de noviembre 2019, 01:59 Comenta Compartir

Eligió muy mal momento para cometer su robo y, claro, le salió mal. Día festivo, hora del aperitivo y en pleno centro de Gijón, es decir, lleno de gente, de familias paseando o bien ocupando las terrazas de la zona. Por eso cuando echó a correr con el bolso en la mano su aventura apenas duró unos minutos. Todo comenzó a las dos y media de la tarde. Patricia y su madre, una mujer de 72 años, y su hijo pequeño caminaban por la calle de Concepción Arenal cuando un joven, «delgadín y de entre 16 y 17 años», resbaló y se cayó encima de la señora. Eso parecía porque en realidad, había hecho una escenita para caerse sobre la mujer y hacerse con la cartera de mano que llevaba. Así lo cuenta Patricia: «Vi cómo el crío -porque no era más que un crío-, delgadín y con una sudadera de esas con capucha, resbalaba sobre mi madre. Me asusté y creía que ella se caía. No pensé nada extraño porque el suelo estaba mojado por la lluvia. Pero de pronto vi cómo se agachaba y salía corriendo con la cartera de mano de mi madre». Patricia no lo dudó ni un segundo y empezó a correr detrás del ladrón: «Lo único que quería era no perderle de vista para ver por qué calle se metía, aunque sabía que nunca alcanzaría con mis tacones a un chaval de 16 años y con playeros». Entonces empezó a gritar: «Ayudarme que me roba, cogerlo, cogerlo...».

Y en ese momento se sumaron a la persecución y también a los gritos de auxilio varios viandantes: «¡Al ladrón! ¡Al ladrón!». Un cliente que se encontraba tomando algo en la terraza del Savoy, fue quien finalmente alcanzó al ladrón y quien recuperó la cartera. Se había desprendido de ella el caco acorralado y presionado por los ciudadanos. «Doy las gracias a la gente. No es por el dinero, es por el hecho de atacar a una persona mayor». «Fue emocionante ver cómo la gente se sumaba a la persecución», asegura un testigo.