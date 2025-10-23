Lara Martínez: «Son los presupuestos de una ciudad apagada, gris y anestesiada, que Gijón no merece»

La comisión ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón analizó ayer los presupuestos elaborados por el gobierno municipal para el próximo año que, en ... una comparecencia previa, su portavoz, Lara Martínez, descalificó como las cuentas «de una ciudad apagada, gris y anestesiada, haciendo un símil médico, enchufada a un respirador artificial que insufla aire a los proyectos socialistas de hace más de 20 años», entre los que citó Tabacalera, el Parque Científico y Tecnológico, el Jardín Botánico o el Acuario.

Martínez echó la vista atrás para hablar del aterrizaje de Foro en la política municipal, «cuando hablaban de que no eran profesionales de la política». «Con diez años de gobierno ya en esta ciudad, vemos que sobre todo son profesionales de la comunicación política, porque lo que han hecho es acuñar un lema para que, a base de repetirlo, la ciudadanía pueda llegar a pensar que eso es verdad», en referencia al eslógan 'Gijón lidera', utilizado por el equipo de gobierno. «Hacer creer eso a la ciudadanía nos cuesta dos millones de euros al año porque la única partida que se ejecuta al 100% es la de publicidad y propaganda», agregó.

Como conclusión, Lara Martínez calificó las cuentas para 2026 de ser «Foro en estado puro». «Conformismo, mediocridad y mucha propaganda». Sin entrar en el análisis de las partidas presupuestarias de las distintas concejalías, Lara Martínez sí manifestó su preocupación, a preguntas de EL COMERCIO, «sobre todo aquello que tiene que ver con la atención a la ciudadanía y a las personas y aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad».

Al tratarse de competencias gestionadas por el Partido Popular, Martínez llamó la atención sobre la distribución del presupuesto. «Hay un 86% que está en manos de Foro y solamente un 14% que está en manos del PP y en este porcentaje están aquellas competencias que tienen que ver con la atención a las personas», argumentó.

La ejecutiva socialista anunció la presentación de enmiendas a unos presupuestos, que, aseguran, «nacen cojos».