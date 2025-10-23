El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El incendio del Monte Areo, que desalojó a medio centenar de vecinos, controlado
Lara Martínez, portavoz de la comisión ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón, este miércoles, en la Casa del Pueblo. E. C.
Presupuestos de Gijón 2026

Lara Martínez: «Son los presupuestos de una ciudad apagada, gris y anestesiada, que Gijón no merece»

La socialista muestra su preocupación porque la atención a los sectores más vulnerables depende «del 14% del presupuesto que gestiona el PP»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:16

Comenta

La comisión ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón analizó ayer los presupuestos elaborados por el gobierno municipal para el próximo año que, en ... una comparecencia previa, su portavoz, Lara Martínez, descalificó como las cuentas «de una ciudad apagada, gris y anestesiada, haciendo un símil médico, enchufada a un respirador artificial que insufla aire a los proyectos socialistas de hace más de 20 años», entre los que citó Tabacalera, el Parque Científico y Tecnológico, el Jardín Botánico o el Acuario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio forestal en el Monte Areo, en Gijón, obliga a evacuar a los vecinos a un polideportivo
  2. 2 Detenida por realizar tratamientos estéticos en su casa de Gijón pese a carecer de titulación
  3. 3

    «La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»
  4. 4 Serena Williams da su primer paseo por Oviedo
  5. 5 Estampado contra el Museo del Ferrocarril en Gijón
  6. 6 Nuevas ayudas en Asturias para los gastos del carné de conducir de personas desempleadas: requisitos y plazos
  7. 7 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  8. 8

    El Hospital de Cabueñes, pionero en Asturias en una técnica quirúrgica para eliminar tumores de piel
  9. 9 Amaral actuará en Avilés en el único concierto de su gira en Asturias
  10. 10 Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, de baja médica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lara Martínez: «Son los presupuestos de una ciudad apagada, gris y anestesiada, que Gijón no merece»

Lara Martínez: «Son los presupuestos de una ciudad apagada, gris y anestesiada, que Gijón no merece»