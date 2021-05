Laura Sampedro Doctora en Historia. Autora de libros de investigación sobre el siglo XVI en Gijón y de una novela, 'El ala rota'. Fue edil y senadora del PP. Hoy se dedica al diseño y la bisutería CAROLINA SANTOS LAURA CASTAÑÓN Domingo, 16 mayo 2021, 16:30

Cuando una de las frases que se convierte en divisa es «Porque sí no es razón» hay muchas posibilidades de que quien construye su personalidad en torno a ella no sea una mujer que se conforma. Y Laura Sampedro, que vino al mundo en Gijón, en 1965, interiorizó gracias a su padre, que lo decía con frecuencia, esa necesidad de entender, de no a