Laura Verdasco, un expediente académico de diez Laura Verdasco, en un viaje en el Interrail que hizo este verano. / E. C. Laura Verdasco es la única gijonesa con el premio extraordinario de Bachillerato COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Sábado, 18 agosto 2018, 03:11

Esfuerzo. Esa es la palabra que mejor resume el curso escolar 2017-2018 de Laura Verdasco, distinguida con el premio extraordinario de Bachillerato. Alumna del IES Calderón de la Barca, es la única gijonesa entre los seis asturianos galardonados este año por el Principado. Para obtener este premio tuvo que realizar tres exámenes escritos, uno en lengua española, otro en inglés y una tercera prueba en una asignatura de su elección, Biología, y, por supuesto, conseguir las mejores calificaciones. «No me esperaba ganar. El nivel era muy alto, fue una sorpresa enorme», confiesa Verdasco.

Su nota perfecta de Bachillerato, un diez de media, y su calificación en la prueba de acceso a la Universidad -la EBAU- un 13,5 sobre 14, dejan constancia de su esfuerzo y su buen hacer en los estudios. «Cuando salieron las notas estaba encantada. En ese momento se materializó el trabajo de mucho tiempo», rememora Laura Verdasco haciendo alusión a los dos años de Bachillerato, en los que trabajó muy duro. Aunque la cosa ya venía de antes, pues también recibió un reconocimiento por su expediente académico de la ESO.

«No tengo un horario estricto de estudio», admite, «voy estudiando según lo voy necesitando». ¿Su secreto? Aprovechar al máximo los momentos de trabajo. «No hago sesiones muy largas, pero trato de no perder el tiempo». El deporte -practica atletismo en el Grupo Covadonga- es su válvula de escape. Le ayuda a concentrarse y a estar activa. Además, disfruta saliendo con sus amigas y perdiéndose entre las páginas de un buen libro en sus tiempos de ocio. El premio le supone una remuneración de 300 euros y la matrícula gratuita para el primer año de carrera en la Universidad de Oviedo. Sin embargo, no hará uso de esta última opción porque ya se ha matriculado en otra universidad, en Glasgow, donde estudiará un doble grado de Psicología y Neurociencia. Con sus notas, «todo el mundo me pregunta que por qué no estudio Medicina, pero a mí lo que me gusta es la Psicología», declara Verdasco, que piensa que en España la carrera está un poco infravalorada.

Investigación

Lo que le animó a elegir una universidad tan lejos de su casa fue la posibilidad de estudiar Neurociencia a la vez que Psicología, ya que le hace especial ilusión «poder trabajar en el campo de la investigación en un futuro». Gracias a sus buenas notas, también ha conseguido ayudas económicas para estudiar en Escocia, donde vivirá en una residencia estudiantil. Aunque está algo nerviosa por todas las experiencias nuevas que afrontará a partir del próximo mes de septiembre, estudiar la carrera en inglés no es una de sus preocupaciones. Ya lo hacía en su instituto, donde cursó el bachiller bilingüe. Eso sí, el acento escocés le impone un poco de respeto.

Más que nervios, lo que tiene son muchas ganas de comenzar su «nueva aventura». Antes de hacer las maletas y poner rumbo a Glasgow, Laura Verdasco ha tenido tiempo de ir con sus amigas de Interrail por toda Europa y disfrutar de las vacaciones en familia.