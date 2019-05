Libros sí, pero solo gratis El Ayuntamiento no tiene ordenanza para poner a la venta las obras que edita ni para el uso comercial del logo de la ciudad | La falta de distribución desde hace 30 años ha creado un 'stock' de más de 25.000 publicaciones almacenadas en las naves de Piti, en Leorio ANDRÉS PRESEDO GIJÓN. Martes, 7 mayo 2019, 01:33

Nada se puede vender. Ni una sola publicación, ni tan siquiera la imagen del logo oficial de la ciudad. El Ayuntamiento de Gijón no dispone de una ordenanza fiscal que regule este tipo de operaciones y, en consecuencia, cercena la posibilidad tanto de dar salida a los miles de ejemplares que edita con dinero público, como a la opción de obtener fondos por la utilización privada y controlada de los símbolos oficiales del municipio. Cualquiera de esas operaciones precisa de un reglamento, de unas normas, de unas tarifas y, en suma, de una regulación, inexistente hasta la fecha.

La primera consecuencia de este vacío de reglamento es que el propio Ayuntamiento no tiene capacidad legal para disponer de un servicio de distribución para los libros que edita dentro de su propia política editorial, muchos de los cuales son de autores privados. Sus trabajos son publicados con dinero municipal, incluso presentados en un acto oficial, pero pasan, casi de inmediato, a ser almacenados en cajas a la espera de un uso vinculado, casi en exclusiva, al protocolo municipal, en el mejor de los casos. No hay otra salida. No pueden ponerse a la venta en librerías. Son editados para regalar.

De no tener esa fortuna, el destino de esas publicaciones será una de las estanterías de las naves de la antigua fábrica de cerámicas de Piti, en la parroquia de Leorio. De esa «prisión editorial» difícilmente serán rescatados, a no ser que alguien los solicite en un futuro, cosa que, a tenor de los hechos, no suele ser muy habitual.

Ese es el final que espera a estudios realizados, en su gran mayoría, con un gran trabajo y una edición impecable. Ejemplos recientes se tienen con los editados sobre la historia de los cines de Gijón, de las reconocidas casas de comidas de la villa o de la riqueza del mundo de las aves en el parque de Isabel La Católica.

Inventario

Pero esta cortapisa en la distribución de las publicaciones municipales viene de más de treinta años atrás y de ello es testigo el propio inventario de existencias de protocolo municipal. En treinta y cinco folios se especifican todos y cada uno de los libros, publicaciones y folletos que están almacenados en el propio Ayuntamiento o en las mencionadas naves de Piti, con su autor y número de ejemplares disponibles.

Solo en las obras completas de Jovellanos figuran 5.206 libros. Entre ellos destaca el tomo IV de Correspondencia, del que están almacenados 1.277 ejemplares. Pero es que, además de las esas obras completas, el ilustrado gijonés es protagonista de otro gran número de publicaciones, hasta 12.786 en total. El caso de Jovellanos es singular porque, hace unos años, desde la Fundación Municipal de Cultura se pretendió dar salida a cien colecciones de las obras completas del prócer gijonés, en total 1.600 libros, con destino a la red de bibliotecas del Principado. Al menos, se entendió, tendrían una posibilidad de lectura, algo inviable en las cajas de Piti. Hubo un problema, el Principado aceptó recibir los libros gratis, pero pidió, como condición, que la Fundación de Cultura pagara también el transporte. Excesiva pretensión, se entendió entonces. Ahí, a la sombra, siguen las cien colecciones del ilustrado.

Eso sí, en los almacenes municipales hay obras para todos los gustos: desde el 'Elogio al oriciu', de Juana Barria Aguiló, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos (222 ejemplares sobrantes), pasando por 'Arturo Truán, la fotografía como arte' (420 sobrantes), 'Industria de los salazones de época romana en la plaza del Marqués', de Carmen Fernández Ochoa (51 sobrantes) o 'La llamada del deporte en los barrios del Oeste', de Pablo González Pérez y Luis Miguel Piñera Entrialgo (30 sobrantes), en un largo listado que incluye en torno a 700 títulos y más de 25.000 ejemplares, en su inmensa mayoría libros, aunque también hay algunos folletos y antiguas cartografías de la ciudad. Bien es cierto que desde la llegada de Foro al Ayuntamiento de Gijón se rebajó de forma sustancial el número de publicaciones patrocinadas por el municipio, pero quedan una inmensidad del pasado y no pocas recientes para componer el cementerio de publicaciones de las naves de Piti.

Tampoco el logo

Además, la venta de libros, no ya editados por el Ayuntamiento, sino incluso en dependencias municipales, está provocando no poca controversia en los últimos tiempos. En la remodelada Escuela de Comercio, entidades como el Ateneo Jovellanos llevan a cabo presentaciones de libros con presencia de su autor, pero no se permite que se vendan ejemplares ni siquiera en esas circunstancias. Se alude a una ley nacional, aunque la izquierda municipal está unida para cambiar esa norma y así se expuso en un reciente Pleno.

Pero es que el Ayuntamiento no está en condiciones, siquiera, de ceder el logo municipal, previo pago, a una empresa privada para usos comerciales. El PP propuso regularlo hace meses, sin éxito alguno.