Un licenciado de Marina Civil gana su tercer premio nacional de carrera Salvador Ballesteros, con un timón, en la facultad de Marina Civil. / CAROLINA SANTOS Salvador Ballesteros, que es profesor del Centro de FP del Mar, lamenta que ni la Administración ni las empresas valoren estas distinciones al contratar ELENA RODRÍGUEZ GIJÓN. Jueves, 13 septiembre 2018, 01:52

Dice sonriente que ya de pequeño le gustaba «cacharrear, andar entre motores». De hecho, al acabar Bachillerato, dudó entre decantarse por una ingeniería, siguiendo así los pasos de su padre, o por una carrera de navegación. Esta última opción, en el fondo, le gustaba más, lo que unido a la «amabilidad» con la que le trató la facultad de Marina Civil en una visita para conocer el centro le hizo inclinarse por estos estudios. A tenor de su espléndida trayectoria, no se equivocó.

Salvador Ballesteros Duque (Gijón, 1989) cursó, primero, la diplomatura de Navegación Marítima; después, la de Máquinas Navales y, más tarde, la licenciatura en esta última especialidad. En los tres casos, acabó con una nota superior al 9 y en las tres ocasiones ganó el premio fin de carrera de la Universidad de Oviedo. Pero, además, sus calificaciones le permitieron presentarse sucesivamente a los galardones nacionales que convoca el Ministerio de Educación al acabar los estudios universitarios y, de nuevo, en las tres convocatorias a las que se presentó se llevó la primera distinción en su rama: Ingeniería y Arquitectura. Del último premio (el referente a la licenciatura, concluida en 2014), tuvo conocimiento a finales de julio. «Me sorprendió, porque el número de carreras que se incluyen en esta rama asciende a cincuenta, sesenta... Y era un año en el que concurríamos licenciados y los primeros graduados del Plan Bolonia, así que era difícil».

Dice que no siempre fue un alumno tan brillante. «En los últimos años de colegio, no iba mal, no suspendía, pero tampoco destacaba. Probablemente, porque siendo tan joven y en un aprendizaje tan generalista es más difícil percibir ese gusto por aprender». El cambio se produjo en una carrera que «abarca mecánica, soldadura, hidráulica, neumática, electricidad... Como en un barco, hay de todo y me gustaba. Esto es fundamental para sacarla adelante, aunque también requiere esfuerzo y dedicación. Eso sí, sin estar recluido en casa». No en vano, desde segundo curso compaginó los estudios con su participación en el equipo de vela de la Universidad.

Su tercer premio -con una cuantía de 3.300 euros- le llega cuatro años después de haber dejado la facultad y siendo profesor en el Centro Integrado de FP del Mar, en La Calzada. Lo recibe con «orgullo», pero con un sentimiento «agridulce». Al haber transcurrido un plazo de tiempo tan amplio, «los beneficios que podría suponer no retornan en el tiempo y uno ya ha ido evolucionando en su vida laboral».

El curioso caso en la oposición

En cualquier caso, sostiene que «ni la Administración ni las empresas dan valor a estas distinciones a la hora de contratar». El ejemplo más significativo es que, cuando se presentó a las oposiciones, «el propio ministerio -que es quien marca las pautas del proceso selectivo- no daba mayor puntuación por estos premios. Es tirar piedras contra su propio tejado. Recurrí. No lo entendía, pero se me denegó la posibilidad de obtener más puntuación. Por desgracia, el premio queda en una mera dotación económica. No va a ningún sitio».

La situación, sostiene, no cambia en la empresa privada, que «tampoco sabe apreciar este tipo de circunstancias excepcionales a la hora de optar a un empleo». Las «irrisorias» condiciones laborales que le ofrecían las empresas navieras tras obtener el título de oficial le hicieron decantarse por la docencia, donde no para de formarse e innovar. «Hayan recibido premios o no, es una pena que ni la Administración ni las empresas hagan más por mantener el talento en este país. Entre otras cosas, porque la sociedad invierte en la educación de todos nosotros y no hay mejor forma que trabajar para devolverle la inversión que hace en los jóvenes. Claro está que deben permitir hacerlo con salarios dignos y un empleo de calidad».