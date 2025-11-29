El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Por la izquierda, Vanesa Fernández, directora general de Igualdad del Principado; Lidia Guinart, diputada en el Congreso y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y Gretel Villanueva, secretaria de Igualdad de la Agrupación Socialista de Gijón. Jesús M. Pardo
Lidia Guinart Moreno, en Gijón

«El PP se está plegando al negacionismo de Vox con la violencia de género»

La diputada socialista en el Congreso Lidia Guinart advierte desde la Casa del Pueblo de Gijón que «seremos muy exigentes para que el Partido Popular cumpla lo que ha firmado en el Pacto de Estado»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:42

Comenta

La conyuntura política actual supone un riesgo para las políticas contra la violencia machista. Así lo advirtió este mediodía en la Casa del Pueblo de ... Gijón la diputada en el Congreso y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la catalana Lidia Guinart Moreno, en el marco de una jornada organizada por la Agrupación Socialista sobre la renovación de este Pacto de Estado y las nuevas medidas incluidas.

