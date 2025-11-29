«El PP se está plegando al negacionismo de Vox con la violencia de género»

La conyuntura política actual supone un riesgo para las políticas contra la violencia machista. Así lo advirtió este mediodía en la Casa del Pueblo de ... Gijón la diputada en el Congreso y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la catalana Lidia Guinart Moreno, en el marco de una jornada organizada por la Agrupación Socialista sobre la renovación de este Pacto de Estado y las nuevas medidas incluidas.

Ante un posible cambio de ciclo político a nivel nacional, Guinart aseguró que, «aunque el Pacto de Estado obliga a todos los firmantes, entre los que solo se autoexcluyó la ultraderecha negacionista de Vox», el PSOE será «muy exigente en el cumplimiento de lo firmado». Sin embargo, reconoció que «ya estamos viviendo situaciones a través de ciertos pactos, como el de esta semana en Valencia, en los cuales evidentemente el Partido Popular se está plegando de manera indeseable a las exigencias de la ultraderecha negacionista de Vox».

«Tampoco se nos debe escapar que hay otros lugares, como Madrid, por ejemplo, donde el gobierno del Partido Popular no necesita de Vox y también por el negacionismo, en este caso, de la presidenta Ayuso, están dejando de de disponer recursos y de impulsar políticas para proteger a las víctimas de violencia de género».

En este sentido, la diputada incidió en que «debemos ser muy exigentes, porque dinero hay, transferencias hay y parece que voluntad política a sabiendas de que han aprobado el Pacto de Estado también, pero luego el movimiento se demuestra andando».

Guinart hizo un repaso de la actualización aprobada el pasado mes de febrero de este Pacto de Estado, en el que «casi hemos doblado las medidas, alcanzando las 461 medidas, con varios ejes innovadores, con un inciso muy especial en la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia digital».

En el repaso de algunas de estas medidas, destacó las destinadas a situacinoes de «especial vulnerabilidad», como « por ser mayor, ser joven ser mujer en el ámbito rural o ser mujer con discapacidad, mujer migrante y algunas otras situación añaden vulnerabilidades al propio hecho de ser víctima de violencia de género». Puso como ejemplo «las 38 medidas específicas para mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género o que manifiestan esa discapacidad como consecuencia de haber padecido situaciones de violencia machista».

En el apartado económico, la diputada catalana aseguró que la renovación del Pacto de Estado ha supuesto «un 50% más de dotación económica de presupuesto, hasta los 1.500 millones de euros en los próximos cinco años». En el caso de Asturias, detalló que «este año ha habido un incremento de medio millón de euros,pro lo que la comunidad autónoma ha percibido un total de 5,3 millones de euros por parte del Pacto de Estado y el Ayuntamiento de Gijón un total de 115.000 euros». «Son fondos finalistas, hemos de estar muy vigilantes y exigentes con que tengan el destino que tienen que tener dentro del amplio abanico que ofrece el propio pacto y esas 461 medidas », añadió.

Por su parte, la directora general de Igualdad del Gobierno del Principado, Vanesa Fernández García, señaló «la importancia de dar a conocer todos esos recursos y todas esas acciones que se realizan para que las mujeres víctimas de violencia de género sepan a dónde acudir y también para que la sociedad se conciencie de que hay que denunciar y hay que seguir avanzando para erradicar la violencia de género». «Desde las instituciones públicas, con toda esa información, tenemos que ver qué cosas estamos haciendo bien y hacia dónde tenemos que avanzar y qué cosas tenemos que seguir implementando para avanzar en la erradicación de la violencia de género y en hacer unas políticas públicas de igualdad que lleguen a las mujeres y que hagan una sociedad feminista, que es lo que realmente queremos conseguir», agregó Vanesa Fernández.

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE de Gijón, Gretel Villanueva, puso el acento en que «muchas veces un factor de riesgo para las mujeres víctimas de violencia de género en sí mismo es el desconocimiento de los recursos a los que tienen acceso» y destacó la importancia de «trabajar juntas en acciones de sensibilización y prevención» como la que este sábado se vivió en la Casa del Pueblo gijonesa, donde la militancia pudo conocer por boca de Lidia Guinart las principales novedades de la renovación del Pacto de Estado.