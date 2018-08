El PSOE reclama reforzar la limpieza de espacios públicos en La Camocha Robustiano Iglesias, César González y Marina Pineda, en uno de los patios de La Camocha. / ARNALDO GARCÍA Critica que Emulsa limite el mantenimiento a «una campaña fuerte al año» y pide fondos para iniciar cuanto antes el proyecto de remodelación de patios I. VILLAR GIJÓN. Martes, 21 agosto 2018, 03:01

El concejal socialista César González criticó ayer la ausencia de un adecuado mantenimiento de los espacios públicos del poblado de La Camocha y en especial de los grandes patios ubicados entre manzanas. Según explicó, apoyándose para ello en varias fotografías tomadas a finales de julio, la maleza que nace entre las juntas del hormigón llega a alcanzar una gran altura «porque solo se hace una limpieza fuerte al año, coincidiendo con las fiestas». La última tuvo lugar hace apenas una semana, por lo que durante su visita al barrio para manifestar su rechazo a esta situación los patios estaban limpios ya de malas hierbas. No obstante, era aún patente el hartazgo de los vecinos, como le trasladó al edil una residente en una de las viviendas ubicadas junto a estos espacios. «Debajo de las ventanas no tenemos hierbajos porque los arrancamos nosotros mismos. Pero pasan meses sin que limpien los demás. Y aquí pagamos impuestos como todos», criticaba la mujer.

González consideró que «la conservación viaria, el mantenimiento de las zonas verdes y la limpieza en general en el barrio es bastante deficiente» y pidió que estas tareas se hagan «de manera periódica y no solo con carácter extraordinario cuando llegan las fiestas». «No sé si tendría que ser una vez al mes o cada dos meses, eso corresponderá a los técnicos. Pero lo que no es admisible es que el barrio quede abandonado de esta manera». Además de a los espacios entre edificios, se refirió a la avenida de La Camocha, «donde la maleza de las fincas se come la acera y también crece hierba en el bordillo. Si no se acometen las tareas que habría que hacer con regularidad, nos encontramos con este tipo de situaciones».

Estudios de aparcamiento

Al margen de la falta de mantenimiento, González también criticó la falta de avances en el proyecto para la remodelación de los grandes patios entre manzanas, que antiguamente se usaban para tender la ropa de los mineros. «Primero nos dijeron que se iba a hacer un concurso de ideas del que nada sabemos y después que ya había un proyecto para su reforma, pero seguimos sin conocer qué quieren hacer en ellos». El concejal anunció que en la próxima comisión de Urbanismo preguntarán por los planes para estos espacios, que suman 40.000 metros cuadrados, así como por los plazos y presupuesto previstos para la remodelación «de todos los patios», una obra cuyo coste el PSOE estima en 600.000 euros. También pedirán información sobre los estudios e informes realizados por el Ayuntamiento sobre necesidades de aparcamiento en La Camocha, «que es una de las demandas de los vecinos». Uno o varios patios podrían adecuarse como zona de estacionamiento, quedando el resto para otros fines como zonas verdes o de juegos.

También su compañera Marina Pineda lamentó la falta de avances en este proyecto que, como recordó, había sido incluido en los presupuestos municipales de 2017 a través de una enmienda del PSOE, con una dotación de 50.000 euros que no llegó a ejecutarse «y por tanto se perdió». Lamentó que la única previsión del plan económico y financiero para esta intervención de regeneración urbana son 50.000 euros que no se invertirían hasta 2019. Y reclamó al equipo de gobierno municipal que lleve al próximo Pleno una modificación presupuestaria para iniciar cuanto antes estas obras, con cargo a los dos millones de euros del remanente de tesorería que aún hay disponibles para acometer inversiones financieramente sostenibles.