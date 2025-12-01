El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las boyas señalan el lugar en el que se encuentran los dos vehículos, al fondo de la balsa.

Más de tres décadas desaparecidas

Todo listo para la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella

El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional y la UME utilizarán avanzada maquinaria para drenar la charca y poder extraer los dos vehículos en los que podrían estar los dos cadáveres desde 1987

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Berbes (Ribadesella)

Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:36

Comenta

Todo listo para el que podría el impulso final con el que resolver la misteriosa desaparición en 1987 de Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz ... , de tan solo trece meses. La Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzarán a primera hora de este martes, 2 de diciembre, con los trabajos en la balsa de Berbes (Ribadesella) en los que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Gijón sospecha que pueden estar los cadáveres de la gijonesa y su bebé.

