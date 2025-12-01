Todo listo para la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella

Todo listo para el que podría el impulso final con el que resolver la misteriosa desaparición en 1987 de Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz ... , de tan solo trece meses. La Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzarán a primera hora de este martes, 2 de diciembre, con los trabajos en la balsa de Berbes (Ribadesella) en los que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Gijón sospecha que pueden estar los cadáveres de la gijonesa y su bebé.

Las labores para conseguir sacar a la superficie los dos coches que supuestamente arrojó a la charca 'el Portugués' (marido y padre de las desaparecidas, y principal sospechoso) se prolongarán durante varias jornadas. Será necesaria la utilización de avanzada maquinaria para drenar las toneladas de sedimentos que sepultan los dos vehículos en los que podrían estar los cadáveres de madre e hija. Por aquella época, en 1987, vivían a escasos kilómetros de la balsa, en una casa de Berbes en los que a día de hoy aún es visible su estela: la cuna de la pequeña Beatriz, las maletas del matrimonio y los útiles de cocina.

Fue ahí donde se le perdió el rastro y donde en 2018 los vecinos pusieron sobre la pista a los agentes de la Policía Nacional de la posibilidad de que estuvieran en el fondo de la balsa de la mina de espatoflúor, donde su marido, Antonio da Silva, 'el Portugués', había arrojado dos turismos. A su esposa y a su hija nunca jamás las volvieron a ver por el pueblo.

Fue precisamente en 2018 cuando la Policía Nacional inspeccionó esa vivienda familiar de Ribadesella. Encontraron la casa con la huella propia del paso del tiempo, pero con señales de que los moradores salieron de allí con lo puesto y no con intención de hacer una mudanza o de trasladarse de casa. Había cartas, ropa, envases de comida, maletas, efectos personales... «Lo que parece claro durante todos estos años es que Maritrini no se fue voluntariamente», dicen los vecinos, quien la recuerdan como una joven –por entonces tenía 23 años– muy callada y completamente sometida al marido.

'El Portugués' tiene actualmente 81 años y vive en una residencia de ancianos de Zamora. En los últimos tiempos los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Gijón le han tomado declaración en varias ocasiones. Sus testimonios son incoherentes e incluso contradictorios sobre el paradero de Maritrini y Beatriz. Asegura que su mujer se fue de forma voluntaria y que le pidió que la llevase hasta el Sur de Portugal, a la zona del Algarve. Según su versión, nunca las ha vuelto a ver ni se ha interesado por su paradero.

El Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegarán este martes a la balsa de Berbes de la mina en desuso en la que Antonio da Silva puede ver cómo sus argumentos quedan en evidencia, si se confirma lo que sospechan tanto la Policía Nacional como la jueza de instrucción.