Llamamiento de la Cocina Económica de Gijón: «Necesitamos mantas y ropa de abrigo» «Estos días, con la bajada de las temperaturas, creció la demanda de prendas abrigadas y estamos casi en la reserva», afirma el director de la entidad, Rafael Piñera

El Paseo de Begoña albergó hasta este domingo la exposición por los 120 años de la Asociación Gijonesa de Caridad y la Cocina Económica.

Mantas, edredones, sacos de dormir y todo tipo de ropa de abrigo. Es lo que necesita de manera urgente la Cocina Económica de Gijón para poder atender la creciente demanda de estos días en los que el frío comenzó a arreciar con fuerza. La brusca bajada de las temperaturas disparó la petición de ropa abrigada por parte de las personas que acuden a diario a la Cocina Económica, ubicada en la calle Mieres.

«El ropero quedó casi, casi en la reserva», explica de forma muy gráfica el director de la entidad, Rafael Piñera. «Necesitamos mantas, nórdicos, y ropa de abrigo en general. Muchas de las personas que acuden a la Cocina Económica están en situación de sinhogarismo o viven en viviendas precarias, sin calefacción, de ahí, la necesidad de poder disponer de este tipo de prendas con urgencia», explica.

Por la Cocina Económica pasan a diario unas trescientas personas, entre los servicios de comida y cena. «Es una cifra que se mantiene estable y que no creció estos días debido al frío. Lo que si aumentó fue la petición de prendas para paliar el frío», detalla. La campaña va dirigida a la sociedad gijonesa en general. Desde vecinos y vecinas, hasta colegios, entidades y empresas... Todo el que quiera colaborar puede hacer llevando la ropa a la propia Cocina Económica, ubicada en la calle Mieres, número 17, en horario de 10 a 12 y de 18 a 20 horas, de lunes a viernes. Los sábados, de 10 a 12 horas. No obstante, en el caso de colegios o lugares de trabajo que establezcan algún punto de recogida, «pueden llamarnos al 985 39 93 11 y nosotros pasaríamos a recogerla».

Calzado y productos de higiene

Además de mantas y prendas de abrigo, que la Cocina Económica necesita con urgencia estos días, siempre viene bien «calzado, que recibimos poco y productos de higiene».

La Cocina Económica, además, se encuentra estos días ultimando la campaña de Navidad, con la tradicional recogida de alimentos que realiza a través de diversas entidades y colegios.

La entidad celebra este 2025 sus 120 años de vida. Hasta este domingo, el Paseo de Begoña albergó una exposición sobre su dilatada y solidaria andadura en la ciudad.