Parte del equipo de Llana Consultores en sus oficinas de Marqués de San Esteban, en una foto de familia de 2024 con motivo de su 50 aniversario Ucha
Empresas

Llana Consultores y Teresa Fernández Marmiesse, premio Gijón Impulsa por su trayectoria empresarial

En el apartado de innovación los galardones, que se entregarán el 4 de diciembre, distinguen a Class Moda, Cis Robotics, Objet Particulier y La Ruta Azul

E. C.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:36

El jurado de la XXI edición de los premios Gijón Impulsa, impulsados por el Ayuntamiento de Gijón, ha acordado distinguir este año por su trayectoria empresarial a Llana Consultores y a Teresa Fernández Merniesse y reconoce en el apartado de innovación a las empresas Class Moda, CIS Robotics, Objet Particulier y La Ruta Azul. La entrega tendrá lugar el 4 de diciembre. Este año se registraron 37 candidaturas, una cifra que según la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, «muestra la solidez y la voluntad de progreso de nuestro tejido empresarial». Añadió que las propuesta recibidas «reflejan un trabajo serio y orientado al futuro, en sintonía con la visión que impulsa nuestro Parque Científico y Tecnológico, que cuando cumple 25 años se ha convertido en un referente y en el espejo donde se reflejan los proyectos de futuro de la ciudad» y consideró que los premios «recordó que estos premios reconocen el compromiso diario y ponen de relieve el camino que debemos seguir construyendo entre todos».

