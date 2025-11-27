Llana Consultores y Teresa Fernández Marmiesse, premio Gijón Impulsa por su trayectoria empresarial

E. C. Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:36 Comenta Compartir

El jurado de la XXI edición de los premios Gijón Impulsa, impulsados por el Ayuntamiento de Gijón, ha acordado distinguir este año por su trayectoria empresarial a Llana Consultores y a Teresa Fernández Merniesse y reconoce en el apartado de innovación a las empresas Class Moda, CIS Robotics, Objet Particulier y La Ruta Azul. La entrega tendrá lugar el 4 de diciembre. Este año se registraron 37 candidaturas, una cifra que según la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, «muestra la solidez y la voluntad de progreso de nuestro tejido empresarial». Añadió que las propuesta recibidas «reflejan un trabajo serio y orientado al futuro, en sintonía con la visión que impulsa nuestro Parque Científico y Tecnológico, que cuando cumple 25 años se ha convertido en un referente y en el espejo donde se reflejan los proyectos de futuro de la ciudad» y consideró que los premios «recordó que estos premios reconocen el compromiso diario y ponen de relieve el camino que debemos seguir construyendo entre todos».