«Si llegamos a entrar al piso no salimos. Era imposible respirar» Domingo, 28 julio 2019, 02:27

Vladimir Demciuc, el joven moldavo erigido como héroe improvisado del suceso tras acceder a la vivienda para evacuar a los inquilinos, no fue el único valiente que no lo dudó a la hora de jugarse la vida para ayudar a las posibles víctimas. El gijonés David Menéndez, de 42 años, fue otra de las personas que prestaron su ayuda antes de la llegada de los equipos de emergencias. «Vi que otro chaval había roto el portal y me fui para adentro con él. Fuimos picando a todas las puertas gritando a la gente que saliese corriendo del edificio. Cuando llegamos al tercero, cubriéndonos como podíamos con la camiseta, el otro chico intentó entrar y tuve que pararle. Si llegamos a entrar a ese piso no salimos. Era imposible respirar. No se podían dar ni cinco pasos», cuenta quien se vio sorprendido por la explosión cuando se dirigía a trabajar. «Me llamó la atención que, aparte de nosotros, nadie hiciese nada», anota.