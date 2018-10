«Si llego a saber que en el coche había droga, no lo llevo» Alejandro N., ayer, en el juicio en la Audiencia Provincial. / P. UCHA La Audiencia Provincial acogió el juicio al sexto implicado en la 'operación Tortellini', un grupo al que decomisaron cinco kilos de cocaína O. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 25 octubre 2018, 04:26

«Consumía droga, pero no sabía que en ese coche había cocaína. Si lo llego a saber, no lo llevo». Alejandro N., acusado de traficar con sustancias estupefacientes en el marco de la 'operación Tortellini' -por la que fueron ya condenados otras cinco personas-, negó ayer los cargos que pesan sobre él ante el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial. La fiscalía solicita una condena de siete años de cárcel por un delito contra la salud pública.

La prueba principal que manejó la Guardia Civil para su imputación fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana a Madrid en las que se le veía conduciendo un turismo que horas después fue interceptado por los agentes en el peaje del Huerna. Llevaba ocultos en una caleta cinco kilos de cocaína. «No traficaba con nada, consumía mucho por aquella época, cinco gramos al día y me juntaba con Camilo -condenado por los mismos hechos- porque me invitaba a droga», argumentó Alejandro N., vecino de Guadalajara, de 25 años. «Ahora estoy bien. Voy a tratamiento de desintoxicación. He sido padre y tengo un contrato fijo en el trabajo por primera vez», aseguró en la sala.

El abogado de la defensa ha pedido la libre absolución por considerar que la acusación se ha basado en «indicios» y no ha presentado ninguna prueba que vincule directamente al acusado con la droga decomisada, cuyo valor fue estimado en 216.706 euros. El juicio quedó visto para sentencia.