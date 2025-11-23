El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al Sporting se le terminan las excusas
La formación de Ensamble Vocal Gijón, en su actuación del sábado en la iglesia de San Lorenzo. E. C.

Lleno en el concierto de Ensamble Vocal en Gijón

La formación actuó este sábado en la iglesia de San Lorenzo, en el marco de los Ciclos Corales del Principado que promueve Fecora

E. C.

Gijón

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

La iglesia de San Lorenzo registró lleno absoluto en la tarde del sábado para oír a Ensamble Vocal, en el marco de los Ciclos Corales del Principado que promueve Fecora (Federación de Coros de Asturias). La agrupación coral gijonesa dirigida por Iván Carriedo Martín se sumó de esta manera a la celebración de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Tras Ensamble Vocal Gijón también actuó el Coro Italiano de Madrid, bajo la dirección de Francesco Ercolani. El público disfrutó mucho del concierto y agradeció ambas actuaciones con sonoros aplausos.

