«Estaba todo lleno de fuego y humo. Me temí lo peor» 01:12 Vladimir Demciuc señala el piso donde ocurrió la explosión. / A. GARCÍA Vladimir Demciuc entró al edificio y no lo abandonó hasta asegurarse de que habían salido todos los inquilinos | «Cuando entré en el tercero vi la cocina en llamas y cómo se iban cayendo escombros. Tuve que salir rápido», relata el joven moldavo PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 27 julio 2019, 01:53

Llegaba al hotel junto a su novia para cambiarse de ropa y acudir a la boda de su amigo cuando oyó la primera explosión y vio salir disparada una de las ventanas del inmueble. Entendió el peligro, pero no lo dudó un instante. «Corrí hacia el portal e intenté romper la puerta con el pie. Como vi que no podía, agarré una silla del bar de al lado y le empecé a dar golpes a los cristales. De los golpes, rompí hasta la silla. Cuando por fin abrí la puerta corrí hacia dentro para sacar a los vecinos». Así explicaba ayer el joven moldavo Vladimir Demciuc su reacción ante el incendio de un edificio en la calle Begoña, en pleno centro de la ciudad.

Lo que muchos consideran una heroicidad para el moldavo fue «una reacción normal» con el único propósito de evitar posibles víctimas. «Fui subiendo pisos gritando y diciéndole a la gente que saliese fuera. Hubo una segunda explosión, y cuando llegué al tercero y entré en la vivienda (la puerta estaba abierta) lo único que vi eran llamas y humo. La cocina estaba totalmente quemada y me caían escombros. Me temí lo peor», relató a EL COMERCIO todavía con la adrenalina de lo ocurrido. Tal era la situación en la que Vladimir se encontró el piso donde tuvo lugar el suceso que apenas logró aguantar unos minutos. «Estaba cansado de subir los pisos corriendo, y el humo casi no me dejaba respirar. Grité si había alguien dentro y no hubo respuesta. Ahí fue cuando tuve que salir a la calle. De la que bajaba intentaba entrar en los pisos y asegurarme que no quedaba nadie», explica quien durante su traslado al hospital de Cabueñes (donde fue tratado de varios cortes en el pie e intoxicación por inhalación de humo) no dejó de preguntar si había habido víctimas mortales. «Era lo que más me preocupaba. La mejor noticia es que el niño esté bien», insistía horas después, una vez recibida el alta hospitalaria.

Vive en Getafe

Sin embargo, pese a que muchos de los que continuaban en las terrazas de la calle Begoña lo ensalzaban, Vladimir rechaza la consideración de héroe. «No hice nada. Intenté ayudar a toda la gente que puede. Cuando vi la explosión pensé que aquello había sido muy grave. Si la ventana que salió disparada le llega a caer a alguien en la cabeza hubiera sido mucho peor», aseguraba el joven moldavo, todavía impresionado por lo ocurrido, aunque feliz de poder acudir, finalmente, a la boda de su amigo, el motivo que lo había traído a Gijón desde Getafe, donde vive desde hace unos quince años y dirige una empresa de construcción. A buen seguro, será un día que recordará para siempre.