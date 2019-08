«Al que me llevó por delante, lo perdono» Víctor Castrillón choca sus manos con la enfermera Olga Fernández, en presencia de su hija Adriana (detrás). / FOTOS JOAQUÍN PAÑEDA Su caso aspira al premio 'Historia más optimista'. Un accidente lo dejó en coma. «Cuando llegó era como un bebé grande», dicen las enfermeras Víctor Castrillón se rehabilita en la unidad de daño cerebral del Sanatorio Covadonga LAURA FONSECA GIJÓN. Martes, 6 agosto 2019, 07:47

Víctor Castrillón no recuerda nada de aquel fatídico 25 de octubre de 2018 cuando el conductor de un camión se lo llevó por delante en plena autopista entre Gijón y Oviedo. «Dice que no le vio», relata su hija, Adriana. El caso es que Víctor, transportista de 52 años, estaba realizando un servicio especial. Ese día le había tocado escoltar a un vehículo pesado con carga sensible en un trayecto de la 'Y'. A causa del brutal accidente, que se produjo cuando un camión que venía por detrás le alcanzó y golpeó en la parte trasera, este gijonés, con más de treinta años de experiencia profesional al volante, quedó un mes en coma y a punto «estuvo de morir varias veces». Las heridas que le produjo la colisión (del impacto llegó a cruzar la mediana) le dejaron un daño cerebral importante. Estuvo hospitalizados en el HUCA y en Cabueñes y desde febrero está en la Unidad de Daño Cerebral del Sanatorio Covadonga.

Víctor, pese a todo, un todo que abarca desde haber tenido que aprender a caminar, a hablar, a vestirse y hasta a lavarse los dientes, no pierde la sonrisa «ni el sentido del humor». Fue esa picardía que lleva grabada en su ADN la que le sacó de su letargo poshospitalario. «Cuando llegó era como un bebé grande. No hacía nada. Solo emitía quejidos y no quería que le tocaran, ni siquiera que le tapáramos con una sábana. Estaba muy enfadado», recuerda Olga Fernández, una de las enfermeras que trabaja en la rehabilitación de Víctor, y con la que el gijonés ha establecido «una conexión especial». «Fue con bromas y chascarrillos digamos picantes con los que Víctor empezó a reaccionar», explica. Con bromas y cómo no, con el fútbol y con su adoradísimo Real Madrid, del que atesora decenas de recuerdos en su habitación. Tal es su afición blanca, («ya le venía de antes», apunta su hija, 'culé') que el personal del Sanatorio Covadonga le pintó el escudo del Madrid en el techo: «así lo veo cada noche cuando me voy a dormir», señala Víctor, mientras 'pincha' a su hija con «los cuatro que le metieron al Barcelona los del Liverpool». Tal y como adelantó EL COMERCIO, la recuperación de Víctor no solo es un relato clínico a destacar -«nadie de las que estábamos aquí pensamos que iba a recuperar tanto y tan bien»-, sino que aspira a convertirse en la 'Historia más optimista' de la sanidad española.

Votación popular

La superación día a día de este gijonés ha sido incluida entre los finalistas al premio de la Fundación Hospital Optimista, que cada año distingue vivencias y relatos que sirven de ejemplo. En 2018, el HUCA obtuvo un quinto premio por las caminatas que organizaban pacientes con cáncer de mama, para ayudar a las afectadas en su proceso de tratamiento y recuperación. El galardón se otorga a la historia que consiga más votos, por lo que el gerente del Sanatorio Covadonga, Javier Valbuena, anima a todos «a dar su apoyo a Víctor. Se lo merece. Ha sufrido y ha trabajado muchísimo para llegar hasta aquí».

El propio Víctor, al que este periódico visitó en la unidad de daño cerebral donde 'vive' desde hace seis meses, defiende su candidatura: «Ha sido muy difícil y muy duro, pero ha valido la pena. Sé que me queda mucho por delante, pero hasta que consiga ir caminando hasta la 'Lloca' -en El Rinconín en el paseo del Muro- no voy a detenerme».

Adriana, su hija es testigo de los avances «increíbles» que ha conseguido Víctor y de la revolución que imprime en el Sanatorio cuando anda por los pasillos y va animando a otros pacientes. «Cuando salió del HUCA apenas podía hacer alguna seña con el dedo. No hablaba, no hacía nada de nada. Incluso, nos dijeron que quedaría en estado vegetativo». Pero esta joven, que estudia para trabajadora social, no se rindió, y su padre, tampoco. «Nos hablaron de esta unidad y vine a ver si podían hacer algo. Tuvimos, dentro de toda la desgracia, mucha suerte, por los grandes profesionales que encontramos y porque todo el proceso de recuperación lo asume la compañía de seguros; si no, no nos lo podríamos permitir».

«A ver si Florentino se estira»

Lo cierto es que Víctor no pierde la conexión con lo que ocurre fuera de su habitación: «veo los informativos... también 'Sálvame'», confiesa entre risas. Así fue como supo que hace poco un kamikaze provocó un accidente en la 'Y'. Víctor, pese a no recordar nada de lo que le pasó aquel 25 de octubre en la carretera, afirma tajante: «A quien me llevó por delante, le perdono. Si está leyendo esto, que sepa que lo he perdonado y si quiere venir a verme, lo recibiré y hablaré con él sin problema ni rencor. Estar enfadado no sirve de nada. Yo sufrí mucho y quiero ser optimista e intentar volver a ser el de antes y para eso hay que perdonar», asegura.

Víctor se prepara estos días para dar un nuevo paso en su recuperación: aprender a comer (ahora se alimenta por sonda). Su gran deseo es «comprarme una bomba de crema de La Fé» y si gana el premio 'optimista' promete ir a recogerlo vestido de gala con la chaqueta del Madrid -«ponlo así a ver si lo ve Florentino Pérez y se estira»- y dedicarlo «de corazón a todos los de la unidad del Covadonga; sin ellos no sería nadie».