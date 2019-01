«Llevo siete meses sin ver a mi hija por la falta de psicólogo en el juzgado» O. SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 25 enero 2019, 03:23

«Esto es una agonía, llevo siete meses sin poder ver a mi hija y lo peor de todo es que no hay fecha para que la situación se arregle, no le deseo a nadie pasar por lo que yo estoy pasando». La vacante de la plaza de psicólogo del equipo psicosocial de los juzgados de Gijón ha paralizado una treintena de procedimientos de Familia por la falta del informe de menores con el que emitir la sentencia.

Son más que números y cifras. Detrás de cada caso «hay sentimientos y auténticas tragedias», resume este gijonés que prefiere mantener su anonimato pero narra su historia personal. «Me separé hace once meses, fijaron el juicio para septiembre pero la falta del informe psicológico implica que no tenga sentencia y mientras tanto, no puedo ver a mi hija, se me están privando de todos los derechos como padre», considera.

No culpa a los mecanismos de Justicia, «si hubiese entendimiento con mi exmujer no llegaríamos a esta situación, pero se acoge a que no hay medidas cautelares ni tampoco sentencia para no dejarme verla». A su parecer, «este vacío legal que conlleva la falta del informe del psicologo que valore la situación está destrozando a muchos padres y madres, no es solo que no haya sentencias, es que hay muchas personas que nuestra propia vida depende de ese informe psicosocial», señala. La jubilación del anterior psicólogo ha dejado sin cubrir la plaza, que debe sacar de nuevo a concurso el Gobierno del Principado.