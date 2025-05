Lluvia de millones en El Llano

Todo el mundo se lo preguntaba en Gijón pero, especialmente, en la administración de Lotería número 18, en Juan Alvargonzález, la que repartió el premio. ¿ ... Quién era el misterioso ganador de 235 millones de pesetas (1,4 millones de euros) con el boleto sellado con los números 10, 13, 26, 37, 38 y 45? «El único dato que arroja luz sobre el premio», dijo hace cinco lustros EL COMERCIO, «es la cantidad apostada, solo 150 pesetas, repartidas en tres apuestas. Tal información hace pensar en una sola persona agraciada y no en una peña, ya que responde más al retrato de un jugador individual». Más pistas no había.

«En la línea de la auténtica curiosidad, algunos se decían '¿le conoceremos?'. En la de la pura inocencia hubo quien se cuestionó el 'Ser o no ser', pero aplicado a sí mismo»: anecdótico en la jornada fue que José Antonio Centeno, optimista irredento, aseguraba tener que comprobar en su casa un boleto. «¿Quién me dice que no soy yo el acertante?», manifestó a la prensa «mientras perdía una moneda tras otra en la máquina tragaperras del bar más próximo a la administración número 18, en la que llegó la suerte y los 235 millones de pesetas y en la que la mañana del lunes fue más dura de lo habitual, con colas de clientes y curiosos».

«Se quedó tan pancha»

Allí aseguraban, para pena de los diletantes, que era «prácticamente imposible conocer la identidad del agraciado». Isabel García, la lotera, aseguraba que «solo una vez tuvimos acceso a esa información, con un premio de 35 millones de pesetas; y, en una segunda ocasión, lo supimos de casualidad porque fuimos nosotros quienes se lo dimos a conocer a la persona agraciada que vino a reclamar un premio de 25.000 pesetas y lo que realmente había ganado eran siete millones». La procesión, entonces, fue por dentro. «Recuerdo que se quedó tan pancha». Lo importante era, en cualquier caso, que la suerte había vuelto a tocar a Gijón, y no eran pocas las veces: apenas avanzado el año, en mayo, la Lotería ya había dejado un montante de casi 570 millones de pesetas en la villa de Jovellanos, repartidos en pequeños premios de no más de diez millones cada uno. Hasta ahora, claro está.