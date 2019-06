Todo lo que debes de saber para elegir una inmobiliaria

Cuando alguien toma la decisión de comprar o vender un inmueble lo normal es que le vengan a la cabeza un montón de dudas PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 19 junio 2019, 12:42

Una de las primeras es sin duda a qué agencia inmobiliaria acudir, qué debo de saber antes de decidirme a depositar mi confianza en ellos. Hablamos hoy con expertos en el sector inmobiliario sobre qué aspectos han de tenerse en cuenta a la hora de los elegir servicios de intermediación inmobiliaria de una agencia u otra.

En el año 1995, La Agencia Santa Olaya abría sus puertas en el barrio de La Calzada, Cuatro Caminos, de la mano de Reyes Fernández. Veinticuatro años después de su fundación y convertida ya en todo un referente en el sector, sus hijos Francisco y Carlos continúan con el legado, hoy son ellos quienes resuelven nuestras dudas.

La mayoría de los clientes tienen claro las múltiples ventajas de contratar los servicios de una inmobiliaria que se haga cargo de todos los trámites que un proceso de compraventa de un inmueble suelen acarrear. Aún así se trata de un sector con mucha competencia por lo que a veces al cliente le resulta difícil elegir... «Siempre hay que tener en cuenta varios aspectos a la hora de contratar los servicios de una agencia inmobiliaria», nos dicen, «en primer lugar es importante que la agencia conozca el mercado en el que se mueve, buscar la innovación en el sector, conseguir hacer llegar los inmuebles a su mayor público potencial posible a través de medios de publicidad y marketing (web corporativa, portales inmobiliarios, cartelería, redes sociales…). Todo esto es fundamental para conseguir vender la propiedad en el menor tiempo posible y en el mejor precio», nos explican.

En cuanto a la forma de trabajar, es fundamental tener en cuenta una serie de pautas que la agencia ha de cumplir. «Es importante que tenga conocimiento del sector, que sus agentes inmobiliarios, como es nuestro caso, estén en constante formación (cursos, ponencias, congresos…); y que estén permanentemente informados de los cambios y modificaciones en la legislación del sector, así como explicar y simplificar a sus clientes todos los trámites burocráticos derivados de la compraventa, esta suele ser una de las partes más técnicas y en las que hay que hacer mayor hincapié; de esta forma nos aseguramos que los clientes lleguen a notaría conociendo lo que van a firmar».

No obstante, no todo el mundo tiene las mismas necesidades a la hora de comprar o vender, así que no hay una fórmula única que funcione, les comentamos. «Así es, por eso siempre hemos intentado ofrecer un trato personalizado a cada cliente, sabemos que cada persona es un mundo y no todos tenemos las mismas necesidades. Nuestra principal meta es que ambas partes salgan ganadoras y para lograr esto hay que asesorar a vendedores y compradores por igual; por una parte, a los vendedores hay que darles a conocer el mercado inmobiliario para que juntos podamos fijar el mejor precio de mercado real en el momento que se pone a la venta la vivienda y a los compradores ofrecerles las viviendas que mejor se adapten a sus necesidades, aconsejándole y presentándoles las mejores opciones» concluyen.

Y es que los profesionales de la Inmobiliaria Santa Olaya, tiene claro que este es un modelo de negocio, en el que no solo se trata de abrir una agencia, hay que ir mucho más allá, «Lo principal es centrar el foco de atención en el cliente, conocer sus necesidades, sus motivaciones… Una vez conozcamos eso podremos enfocarnos en la propiedad y trazar un plan para alcanzar el objetivo marcado».

Por último, es de vital importancia que se actúe con deber ético, esto es imprescindible para construir relaciones profesionales de futuro y convertir los objetivos de ambas partes en una realidad. «Siempre hemos dicho que nuestra mejor publicidad son nuestros clientes, a los que estamos muy agradecidos por hacernos seguir creciendo cada día. Porque no solo es una casa es tu hogar, no solo es un negocio es tu sueño hecho realidad, así que por eso no solo somos una agencia…Son las ilusiones de los clientes las que nos hacen avanzar y queremos demostrarte lo que podemos hacer por ti».

