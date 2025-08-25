Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido Según las investigaciones, el desaparecido habría llegado en autobús a Ribadeo el 17 de agosto y, desde entonces, habría deambulado sin rumbo fijo, pernoctando al raso en áreas boscosas hasta el momento de su hallazgo

Agentes de la Guardia Civil de Lugo han localizado en la localidad de Mondoñedo (Lugo) a un hombre que había desaparecido el día 17 de agosto de su casa, en Gijón.

La alerta saltó la pasada semana, cuando un vecino entregó a una patrulla de la Guardia Civil una cartera y un teléfono móvil hallados en la vía pública. Tras varias gestiones en dependencias oficiales, los agentes comprobaron que pertenecían a un hombre cuya desaparición había sido denunciada el 17 de agosto en Gijón por un familiar.

La situación era especialmente delicada, ya que esta persona precisa de atención médica específica que, presumiblemente, no estaba recibiendo desde el día de su desaparición.

A raíz de esta información, la Guardia Civil intensificó la búsqueda en la zona de Mondoñedo, logrando finalmente localizar al desaparecido en una carretera de acceso al municipio.

El hombre presentaba múltiples heridas y erosiones en brazos y piernas, síntomas de deshidratación y un estado de desorientación evidente, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro sanitario.

Según las investigaciones, el desaparecido habría llegado en autobús a Ribadeo el 17 de agosto y, desde entonces, habría deambulado sin rumbo fijo, pernoctando al raso en áreas boscosas hasta el momento de su hallazgo.

