¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Antigua sede de Telefónica. Entrará Primor y las planta superiores albergarán 18 apartamentos. Ucha.

La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos

Los apartamentos de estilo neoyorquino ocuparán las dos plantas superiores del edificio. Primor retrasará su apertura a 2026

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

La sede histórica de Telefónica en la plaza del Carmen, en Gijón, va a dar un vuelco comercial con el desembarco de la cadena ... perfumera Primor, que abrirá próximamente en dos de sus plantas (baja y primera) una macrotienda que ocupará alrededor de 1.000 metros cuadrados. Pero las dos plantas superiores también van a ser rehabilitadas y aprovechadas en su totalidad para albergar 18 lofts de lujo para alquilarlos a ejecutivos y nómadas digitales para media y larga estancia.

