La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos

La sede histórica de Telefónica en la plaza del Carmen, en Gijón, va a dar un vuelco comercial con el desembarco de la cadena ... perfumera Primor, que abrirá próximamente en dos de sus plantas (baja y primera) una macrotienda que ocupará alrededor de 1.000 metros cuadrados. Pero las dos plantas superiores también van a ser rehabilitadas y aprovechadas en su totalidad para albergar 18 lofts de lujo para alquilarlos a ejecutivos y nómadas digitales para media y larga estancia.

Estos apartamentos de estilo neoyorquino darán nombre al proyecto ya en desarrollo denominado 'Heritage Building' y contarán con zonas comunes de coworking y servicios exclusivos para los residentes. Entre ellos, un gimnasio privado de alto rendimiento y una terraza solárium en la azotea con zona lounge, espacios verdes, iluminación ambiental para ambientes nocturnos y conexión wifi para trabajo o relax en altura.

El dossier del proyecto asegura que cada loft, de entre 48 y 55 metros cuadrados útiles, se entregará con diseño abierto, techos altos, grandes ventanales y luz natural durante todo el día. Entre las prestaciones se incluirán la climatización por aerotermia y domótica básica, televisor de 55 pulgadas, mobiliario exclusivo, cerraduras inteligentes y videoportero de última generación, cocina totalmente equipada y hasta fragancia ambiental.

Detrás de este proyecto está el grupo empresarial asturiano Triangular Capital, con sus dos socios Alejandro Dos Santos y Óscar Martínez, que se han asociado con Primor para subarrendarle la parte del edificio histórico que no ocupará. Además de 'Heritage Building' también tienen en desarrollo en una finca colindante a la Quinta Bauer la promoción 'Azaura', para la construcción de nueve villas personalizadas de superlujo en esa zona de Somió.

Este grupo empresarial ha adquirido las naves que pertenecieron a Precusa, en el polígono Bankunión de Gijón, y a Suincasa en Avilés para construir viviendas industrializadas a gran escala en Asturias y el resto de España.

En lo que se refiere a la cadena perfumera Primor, sigue con las obras de adecuación interior de las dos plantas para su macrotienda, Por este motivo la apertura del negocio se retrasará a 2026 con el objetivo, en este momento, de que pueda ser en el primer trimestre. La firma malagueña tiene previsto contratar como mínimo a 20 personas.