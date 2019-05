López-Asenjo aboga por recuperar el dinamismo empresarial del Gijón de los 70 01:41 Alberto López-Asenjo responde a las preguntas formuladas por Juan Neira en 'La Lupa'. / DANIEL MORA El cabeza de lista del PP asegura que «podría gobernar la ciudad con Vox o cualquiera porque las líneas rojas las marcan los inmovilismos» M. MORO GIJÓN. Viernes, 3 mayo 2019, 01:42

Alberto López-Asenjo (Ávila, 1961) reivindicó ayer su amplio bagaje de gestor nacional e internacional para defender su derecho a «pensar en grande» en la búsqueda de fórmulas para que la ciudad recupere el pulso económico y social perdido durante las últimas décadas. El candidato del PP a la Alcaldía, recién llegado de Turquía y con una corbata rojiblanca anudada al cuello, aseguró ayer en 'La Lupa' que quiere revertir la situación de una ciudad que, a sus ojos cosmopolitas, «languidece» y no saca partido a su «enorme potencial». «Quiero recuperar el modelo del Gijón del alma de los años 70, con todo su dinamismo empresarial, pero adaptado al 2050», remarcó.

López-Asenjo abogó por convertir a la ciudad en un referente de innovación, economía circular, economía marina, y sobre todo en el modelo de gestión. Para ello considera fundamental que la respuesta de la administración local, la más próxima a los ciudadanos, sea «ágil y eficaz» para la creación de empresas y el asentamiento de nuevos proyectos en el territorio. A su juicio, «el gran activo de Gijón y Asturias para atraer talento e inversiones es la calidad de vida». «Yo, que vengo de la administración nacional e internacional, así lo veo», subrayó.

Preguntado por la debacle electoral de su partido en las generales del 28 de abril, afirmó que «como gestor y negociador no me siento condicionado por esos resultados» de cara a la nueva cita con las urnas del 26 de mayo. «Las dinámicas de uno y otro proceso electoral son distintas. Lo importante e inteligente es extraer lecciones de cada situación y aprender incluso de los fracasos. Yo sigo centrado en el mandato que se me ha dado con los objetivos de refundar el partido, su estructura en la ciudad y ganar las elecciones y para ello estamos obligados a reforzar la capacidad de diálogo y entendimiento». Y eso incluye a cada una de los seis partidos que previsiblemente compartirán asiento con él en el salón de plenos después del 26-M. De hecho, en un momento dado aseguró que «podría gobernar la ciudad con Vox o con cualquiera, porque las líneas rojas las marcan los inmovilismos», dando a entender que no comulga con la división por bloques ideológicos. «Los ciudadanos quieren tener buenos gestores»., remarcó.

Visita a la ZALIA

Tras su entrevista en 'La Lupa', se desplazó hasta la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA) donde realizó una visita a las parcelas que integran la primera fase. Posteriormente, mantuvo un encuentro con representantes vecinales de San Andrés de los Tacones, Serín y Monteana para hablar de las limitaciones, fundamentalmente urbanísticas, que les impone el desarrollo de la zona logística. El candidato popular recordó que «casi tres millones de metros cuadrados de terrenos en estas parroquias están afectados por las inciertas previsiones de ampliación».