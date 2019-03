López-Asenjo lamenta que Gijón «viva de espaldas» al potencial económico de la mar López-Asenjo, minutos antes de participar en la conferencia. / EC El candidato del PP a la Alcaldía asiste en Bruselas a una conferencia sobre economía azul organizada por la Comisión Europea P. SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 21 marzo 2019, 03:27

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía, Alberto López-Asenjo, apuesta por potenciar, desde el ámbito municipal, la formación y el desarrollo de modelos de negocio basados en iniciativas sostenibles, como puede ser el caso de la conocida como economía azul. Según estimaciones de la Unión Europea, las tecnologías sostenibles y las energías renovables generarán en los próximos tres años casi cinco millones de empleos en la zona euro. Una previsión a la que López-Asenjo pretende adherir a Gijón, con el objetivo de asentar talentos mediante la creación de este tipo de empleos altamente cualificados.

«Nuestra ciudad ha dado la espalda a esta realidad, que puede convertirse en un instrumento clave para la reactivación de nuestra economía local», afirma el candidato, que el pasado martes viajó hasta Bruselas para asistir a la conferencia 'Oceans: the future of the blue planet', organizada por el Parlamento y la Comisión Europea. «Entre mis objetivos está fomentar la creación de plataformas para el emprendimiento e iniciativas que pongan en valor la gran potencialidad de nuestra biodiversidad y riqueza marina», afirmó el cabeza de lista, quien plantea replicar el actual modelo puesto en marcha en el Parque Tecnológico.

La creación de plantas de producción de algas, innovación en los astilleros o la fabricación de materiales para la detección de la biomasa marina son algunos ejemplos de proyectos de esta índole que podrían tener cabida en Gijón. «Gijón puede ser un buen modelo para aplicar todas estas iniciativas», afirma López-Asenjo, quien durante su estancia en Bruselas pudo reunirse con el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marinos y Pesca, Karmenu Vella.