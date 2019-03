López-Asenjo: «No podemos renunciar a la autopista del mar interconectada» Alberto López-Asenjo, durante su entrevista en el programa 'La Lupa' de Canal 10. / ARNALDO GARCÍA El candidato del PP a la Alcaldía de Gijón remarca que «para ello debemos tener las infraestructuras viarias necesarias» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Miércoles, 13 marzo 2019, 03:27

Revertir la fuga de talento juvenil, potenciar el comercio local y mejorar las infraestructuras son las tres prioridades sobre las que ayer hizo hincapié el candidato a la Alcaldía del Partido Popular, Alberto López-Asenjo. Entrevistado en el programa 'La Lupa' de Canal 10 por Juan Neira, quien fuera secretario general de Pesca durante el gobierno de Mariano Rajoy aseguró sobre su viraje de la política internacional a la municipal que ésta última es «más atractiva».

Insistió asimismo en que su experiencia resultará «fundamental para el establecimiento de diálogos y consensos» en un contexto en el que los candidatos «tenemos que tener como principal objetivo el mejor servicio a Gijón», una ciudad «amable» en la que López-Asenjo vivió, estudió, desarrolló su juventud y veraneó y a la que regresa ahora como candidato -no afiliado, aunque simpatizante- del PP para «identificar los problemas que todos compartimos». Para el aspirante a la Alcaldía, que se considera un tecnócrata, uno de los principales es «el abandono de la gente joven y la dificultad para darles ofertas de trabajo solvente». «O les damos una oportunidad o veremos la continuación de esa casi muerte vegetativa ciudadana, muy preocupante, que ya empiezan a mostrar indicadores como el 36% de población activa». Y uno de los motores económicos que plantea para revertir esta situación es «ampliar, potenciar y mejorar el comercio local».

Como instrumento, expresó el candidato, «tenemos que lograr las conexiones e infraestructuras viarias necesarias para conectar el puerto de El Musel, un motor económico que debemos saber potenciar, con las autopistas terrestres». Ese sería para López-Asenjo uno de los pasos indispensables para recuperar la autopista del mar, «un elemento que nos tenemos que marcar como prioridad». «En este mundo tan globalizado, donde el tráfico a nivel mundial se incrementa y los astilleros no paran de construir, no podemos permitirnos renunciar a la opción de tener una autopista del mar interconectada». Otra cuestión sería «estudiar la capacidad fabril y de exportación que tenemos para asegurar que el criterio que va a tomar la naviera no sea exclusivamente en función de la subvención, sino de rentabilidad porque el tráfico marítimo está garantizado», apuntó.

La candidatura de López-Asenjo es, en sus propias palabras, «disruptiva». «No podemos tener una visión cortoplacista. Hay varios retos ineludibles y de una envergadura mayúscula, como el cambio climático, y debemos tener la capacidad de dar respuestas novedosas a problemas a los que sería suicida intentar responder con fórmulas del pasado».