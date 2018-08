Lorena Torre, sin una sola pista desde hace cinco meses Lorena Torre. / E. C. «Su búsqueda continúa activa, no se cierra ningún caso de desaparición por muchos años que pasen», señala la Policía Nacional OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 4 agosto 2018, 02:44

Los trabajos policiales continúan, pero el tiempo corre en su contra. Se cumplen cinco meses de la desaparición de Lorena Torre, la gijonesa de 40 años cuya pista se pierde en la zona del Tostaderu. Allí fue localizado su coche de madrugada, cuando no regresó a su casa familiar del barrio de El Coto tras salir de su puesto de trabajo en una superficie comercial de Porceyo.

«La búsqueda continúa activa, no se cierra ningún caso de desaparición aunque pasen los años. Existe una base de datos nacional y un banco de ADN para facilitar las labores de cotejo en caso de encontrar restos mortales», explican en la Comisaría.

Los padres de Lorena Torre confían en que las fuerzas de seguridad acaben aportando luz al caso. Con una gran discreción desde el inicio del operativo de rastreo sobrellevan la ausencia arropados por sus familiares y amigos. Lorena era hija única y vivía con sus progenitores, a quienes estaba muy unida. Su entorno no había apreciado muestra alguna de que la mujer tuviera intención de quitarse la vida. Sin embargo, los agentes habrían localizado en su ordenador personal un rastro de búsqueda en internet sobre formas de suicidarse.

Su desaparición coincidió en el tiempo con la ausencia de otras dos mujeres de mediana edad en Navia y Castrillón, Paz Fernández Borrego y Concepción Barbeira. El cadáver de la primera de ellas fue hallado flotando en el embalse de Arbón. Había sido asesinada a golpes. Como presunto autor del crimen fue detenido Javier Ledo, con quien, supuestamente, mantenía una relación sentimental.

Por su parte, los restos mortales de Concepción Barbeira fueron localizados en la costa del País Vasco unas dos semanas después de que se le perdiese su pista. Su vehículo fue encontrado en el aparcamiento de la playa de Santa María del Mar, en Castrillón. Al igual que en el caso de Lorena, decenas de voluntarios peinaron la costa los días posteriores en busca de alguna mínima pista. En el caso de la gijonesa, el rastreo fue infructuoso.

Trabajos de la UDEV

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) investiga de forma paralela un caso más reciente en el tiempo, el de María Josefa Carnerero, de 45 años y quien falta de su domicilio en Contrueces desde el pasado 7 de julio.

A los trabajos llevados a cabo desde la Comisaría de la Policía Nacional se suman las labores altruistas realizadas por los voluntarios de Protección Civil en la Campa Torres y en Contrueces, donde se le perdió la pista en un establecimiento comercial tras comprar una botella de alcohol. En la última semana varios testigos aseguraron haber visto a la mujer en el barrio de Pumarín. No se descarta ninguna hipótesis. Su familia continúa movilizándose a través de las redes sociales para recopilar cualquier dato que pueda ayudar en la investigación.

No son los dos únicos casos de gijoneses desaparecidos. Falta de su casa de Nuevo Gijón desde hace tres años la profesora Yolanda García Bravo. Las pesquisas realizadas para conocer su paradero llevaron a la Policía a apuntar que podría haberse arrojado al mar Cantábrico. Había atravesado una grave depresión. Por el momento sus restos mortales no han sido localizados y no existe ninguna pista que permita determinar que continúe con vida.

Tampoco se sabe nada de Pedro Matías Sánchez, a quien se le perdió el rastro cuando tenía 32 años, en marzo de 2009. Salió a dar un paseo antes de comer y nunca regresó al piso de El Cerillero, en el que vivía con su madre y su abuela.