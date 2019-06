Loriga presenta «la que perfectamente puede ser una de mis peores novelas» Ray Loriga, en el suelo del paseo de Begoña. / JORGE PETEIRO Viernes, 14 junio 2019, 02:31

Como si fuera una estrella del rock, Ray Loriga presentó su última novela 'Sábado, domingo' creando un ambiente distendido desde el principio. Con una cerveza en la mano comenzó cantando a los Smiths: «Soñé con volver a verme y toda la vergüenza que da volver a verte». Quiso dejar claro que no le gusta mirar hacia atrás y que no lee ninguna de sus anteriores novelas. «Si fuera por mí, haría como Kafka y las quemaría todas. Pero vivo de esto», aseguró. A pesar de todo, sí que recordó sus comienzos con 'Lo peor de todo'. «Esa primera novela es un recuerdo difuso. El título lo puso Christina, yo hubiera querido llamarla 'Un japonés antropófago', pero no me dejó». Se refería a Christina Rosenvinge, con la que mantuvo una relación en aquella época. «De pequeño yo era un niño que escribía cosas», recordó.

Cuando por fin se centró en su última creación, 'Sábado, domingo', quiso regodearse en un malditismo más propio del mundo del rock. «Esta puede ser perfectamente una de mis peores novelas». Explicó que para él escribir es como tener una melodía en la cabeza que no termina de salir. El protagonista de su relato se reencuentra con un suceso que vivió de adolescente y que preferiría haber olvidado. Una historia sobre cómo el pasado mal cerrado acaba por volver. «Yo quería contar con esta historia que el tiempo pudre, todo se corrompe cuando se va quedando ahí», explicó.

No se pudo resistir a hablar de sus escritoras favoritas, Emily Dickinson y Virginia Wolf. «Gracias a ellas me dedico a esto, puedo decir que soy escritor». Reconoció que su manera de escribir se acerca más a la música que a la escritura. «Lo primero es el tono, te llega o lo inventas. En 'Rendición', por ejemplo, me llegó a través del protagonista. Es un tono voluble y variable». Para terminar su presentación se despidió cantando a Johnny Cash, por supuesto.