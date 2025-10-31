Las luces de Navidad de Gijón, que este año llegan a más calles, se encenderán el 28 de noviembre El Ayuntamiento incrementó la inversión en un 20% para que reforzar la iluminación en distintos barrios

Carlos Amado Gijón Viernes, 31 de octubre 2025, 22:44

La Navidad se dejará notar ya en Gijón el 28 de noviembre próximo, viernes, con el encendido de un alumbrado navideño que ya es visible en la ciudad desde hace semanas, cuando la empresa Germán Vizcaíno empezó su instalación, y que este año llegará a un mayor números de calles.

El gobierno local aprobó recientemente la modificación del contrato en vigor con la empresa adjudicataria para reforzar un 20% el alumbrado y elevar a 1,45 millones de euros la inversión total en estos adornos, que el año pasado concitaron elogios entre todos los sectores de la ciudad. El Ayuntamiento justificó dotar a este contrato de más presupuesto para ayudar a potenciar la actividad turística y comercial en un mayor número de zonas y mejorar la iluminación de los barrios más alejados del centro para dinamizarlos.

Durante las pasadas navidades, las luces ya abarcaron más territorio que nunca con 225 ubicaciones y el reparto de 5 millones de puntos led, 730 arcos, 320 motivos de farolas, 580 árboles decorados y 140 figuras tridimensionales. Además hubo decoraciones especiales como el arbolón de 19 metros de la plaza Mayor que incorporó figuras suspendidas, el lazo de regalo del Parchís y el cono azul de la plaza del Padre Máximo González, en El Natahoyo.

En estos momentos, son ya bastantes las calles que tienen colocada la iluminación navideña, aunque aún queda por descubrir en qué plazas y espacios se ubicarán los grandes elementos decorativos que, en los últimos años, se conviertes en el fondo de las fotografías de numerosos gijoneses y visitantes.