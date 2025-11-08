Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo El paseo marítimo y la zona de los viejos astilleros serán las novedades de este año. El encendido será el 28 de noviembre y llegará a más de 225 calles y plazas

Reproducción de cómo quedará el paseo del Muro, que lucirá 30 nuevos arcos de guirnaldas y estrellas suspendidas que evocan el movimiento de la mar y la luz reflejado en el agua.

La iluminación navideña de este 2025 trae novedades. Desde el próximo 28 de noviembre, día en que se procederá a activar el encendido navideño, Gijón gozará de un Muro mucho más luminoso y alegre y de un paseo de Naval Azul, en El Natahoyo, que estrenará globos gigantes y un cono azulado. Ambos paseos, el histórico y nuevo, serán las 'estrellas' de esta Navidad.

La empresa Germán Vizcaíno, tras el visto bueno del Ayuntamiento de Gijón, renovará por completo la iluminación en el Muro. Según ha podido saber EL COMERCIO, a lo largo de todo el recorrido del paseo marítimo se distribuirán 30 nuevos arcos luminosos, «diseñados con una composición elegante de guirnaldas onduladas y estrellas suspendidas que evocan el movimiento del mar y la luz reflejada en el agua». Con esta nueva intervención se busca «transformar el Muro en un escenario de luz y paseo, creando una atmósfera cálida y envolvente que acompañará al peatón desde el inicio hasta el final del recorrido».

Se trata de una iluminación, basada en tonos blanco cálido y tecnología led de alta eficiencia, que refuerza la identidad del litoral gijonés, aportando un carácter festivo y sofisticado sin alterar la estética del entorno. ¿El resultado? Según sus impulsores será «un conjunto equilibrado y continuo que convierte el Muro en uno de los puntos icónicos del alumbrado navideño de la ciudad, destacando por su elegancia, sostenibilidad y perfecta integración con el paisaje marítimo».

Tras el Muro, la otra innovación estará en el paseo de Naval Azul que el Ayuntamiento está adecentando estos días en la zona de los antiguos astilleros con la intención de abrirlo al público a mediados de diciembre. Allí habrá un cono azulado, similar al que el pasado año lució la plaza Padre Máximo González, y también muchos globos gigantes.

Reyes Magos en la 'Estrellona'

Y contra todo pronóstico, la 'Estrellona' del Náutico, repite. Responsables de Germán Vizcaíno habían anunciado el pasado enero, una vez finalizada la campaña navideña de 2024, que la estrella fugaz sería 'jubilada'. Pero el éxito de la misma y la gran acogida que año a año muestran gijoneses y turistas hacia esta figura, ha llevado a la empresa a dar mar atrás. La 'Estrellona' se ha hecho fuerte en el Náutico, aunque estas navidades no estará sola sino con los tres Reyes Magos debajo de su fugaz destello.

En las imágenes se puede ver la 'Estrellona' del Náutico, con los tres Reyes Magos; la plaza de Europa y la plaza Mayor con el arbolón y los renos suspendidos.

La decoración en el Náutico «se concibe como una escena monumental de gran impacto visual, que completa el recorrido temático iniciado en Campo Valdés». Melchor, Gaspar y Baltasar «continuarán la narrativa del misterio del Nacimiento con un guiño simbólico a la tradición y al espíritu navideño».

Los Reyes Magos quedarán enmarcados por la 'Estrellona', que «simula la estrella que los guía hacia Belén». El conjunto, de luz blanca y dorada, genera un fuerte efecto de profundidad y armonía, integrándose perfectamente con el entorno marítimo de la plaza.

Más calles y arcos

La iluminación llegará este año a un mayor número de calles. El gobierno local aprobó recientemente la modificación del contrato en vigor con la empresa adjudicataria para reforzar un 20% el alumbrado y elevar a 1,45 millones de euros la inversión total en estos adornos, que el año pasado concitaron elogios entre todos los sectores de la ciudad. El Ayuntamiento justificó dotar a este contrato de más presupuesto para ayudar a potenciar la actividad turística y comercial en un mayor número de zonas y mejorar la iluminación de los barrios más alejados del centro para dinamizarlos, incluida la zona rural.

En las pasadas navidades, las luces ya abarcaron más territorio, con 225 ubicaciones y el reparto de 5 millones de puntos led, 730 arcos, 320 motivos de farolas, 580 árboles decorados y 140 figuras tridimensionales. Además hubo decoraciones especiales como el arbolón de 19 metros de la plaza Mayor que incorporó figuras suspendidas, el lazo de regalo del Parchís (que repite) y el cono azul de la plaza del Padre Máximo González, en El Natahoyo, que este año se desplazara al nuevo paseo que habrá en la zona del Tallerón. También los nombres de Xixón, ahora en Los Campinos, o el barquito de papel de los Jardines de la Reina, vuelven a estar presentes. En estos momentos, son ya bastantes las calles y espacios públicos que tienen colocada la iluminación navideña, en la que el Muro y el paseo de Naval Azul competirán, a buen seguro, por convertirse en los nuevos puntos de selfies y vídeos más populares.

