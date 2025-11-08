La lucha contra los inquiokupas alzará la voz en la plaza Mayor de Gijón La protesta del próximo domingo pedirá derogar el real decreto publicado en pandemia y revisar la idea de vulnerabilidad que los ampara

La situación de emergencia provocada por la pandemia obligó a tomar unas decisiones de excepción que hoy, más de cinco años después, continúan vigentes. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020 incluía la paralización de los desalojos vulnerables, una cuestión que «tras once prórrogas con base en la erupción del volcán de La Palma, la guerra de Ucrania, la de Oriente Próximo, la sequía o la dana de Valencia, han servido para suspender el derecho a recuperar la posesión de una vivienda alquilada». Lo explica así Silvia Viniegra Pachego, representante de la Asociación de Propietarios de Vivienda Contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), entidad que ha convocado una concentración para el próximo domingo 16, a las 12 horas, en la plaza Mayor.

Lamentan que unas medidas que «se entendían temporales, se hayan convertido en un estado crónico de excepción» y que al final «vienen a paliar un problema estructural de vivienda». Por eso piden que se derogue el real decreto y también que se revise el concepto de vulnerabilidad que les ampara. Explica Viniegra que la normativa hace referencia a «unidades familiares con ingresos de hasta tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), esto es 1.800 euros mensuales». Una cantidad que está por encima del salario mínimo actual. «Esto ha ampliado tanto el concepto que termina incluyendo a inquilinos que podrían afrontar sus pagos, pero que optan por no hacerlo, amparándose en una normativa laxa y mal controlada».

También señalan a «falsos vulnerables» y lamentan que los servicios sociales que deberían verificar estas situaciones, no puedan hacerlo por «estar desbordados». «Así, se perpetúan impagos por parte de personas que, en muchos casos, sí tienen ingresos, aunque procedan de la economía sumergida, y se protege a quien no siempre lo necesita».

El domingo, en el Rastro

Esta situación «está generando una inseguridad jurídica persistente que tiene consecuencias reales y dolorosas», lamenta Viniegra, lo cual en su caso se traduce en más de 20.000 euros de deudas y mayor merma en salud durante casi cuatro años. Y subiendo. Denuncia la «inacción» de las administraciones judicial, local y autonómica.

No solo el pequeño propietario es el principal afectado. Los organizadores de la concentración apuntan también hacía «el inquilino honrado», el que no encuentra vivienda asequible y tiene que superar un montón de 'castings' para poder acceder a un alquiler.

En Gijón, medio centenar de personas están en Aprovij, la asociación que este domingo estará en el Rastro a partir de las once para hacerse oír y explicar sus razones, las cuales les llevarán a alzar la voz el próximo domingo.