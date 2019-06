«Luchar por el barrio ha sido siempre mi deber como la mujer de izquierdas que soy» Carmen Álvarez, asomada a la ventana de su casa. / JOAQUÍN PAÑEDA Carmen Álvarez | Exconcejala de IU y fundadora de la AA.VV. Atalía Militante del Partido Comunista desde hace 56 años, recibirá mañana un homenaje de la asociación de vecinos de El Natahoyo, de la que fue presidenta MARLA NIETO GIJÓN. Lunes, 1 julio 2019, 02:41

De rosa y con una camisa estampada de flores rojas, Carmen Álvarez (Gijón, julio de 1937) expone quién es. Sus ideas, sus ambiciones y su poderío. Esta comunista de nacimiento, exconcejala de IU en el Ayuntamiento de Gijón y vecina de El Natahoyo, será homenajeada mañana por la Asociación de Vecinos Atalía, de la que fue una de las fundadoras y también presidenta, entre 1982 y 1991.

-¿Cómo fue su infancia?

-La pasé en el barrio de Jove. Había muchísima escasez y privaciones y, para colmo, con cinco años murió mi madre. Me crió mi abuela paterna, una mujer con mucha personalidad y carácter y con las ideas muy claras. Esa fue la filosofía que se me inculcó. Además, luego tuve que cuidar de mi hermano, que tan solo tenía catorce meses cuando falleció nuestra madre.

-¿Por qué entró en política?

-Desde hace 56 años milito en el Partido Comunista y luego entré en política institucional con IU. En mi casa éramos muy conscientes de que por mucho que trabajábamos no teníamos ni para comer. Veía la injusticia que había y por eso sé muy bien lo que es luchar contra la gentuza de la Falange.

-¿Cómo llevó ser mujer revolucionaria en su época?

-Siempre me consideré igual que los hombres. Luché por la desigualdad de género, pero nunca estuve supeditada porque yo ganaba mi salario y no dependía de nadie.

-Su trayectoria en el mundo del asociacionismo es amplia. ¿Cuándo comenzó?

-Empecé a entrar desde que se cerraron las asociaciones de cabezas de familia y comenzaron las de vecinos. Gracias a Atalía se consiguieron la mitad de las mejoras de este barrio. En ella ocupé todos los cargos: fui vocal, vicepresidenta, presidenta... Menos tesorera, cualquier cosa.

-¿Cuál fue el mayor de los logros conseguidos por la asociación?

-A base de reivindicar y hacer fuerza conseguimos que instalasen en El Natahoyo la escuela, el parque, la cooperativa vecinal... Nos opusimos a muchos vecinos que querían acabar con las viviendas sociales, pues no veían lógico que allí residieran gitanos y, considero, ellos tienen el mismo derecho que cualquiera a tener un hogar digno.

-¿Qué cree que han valorado sus vecinos para concederle este año el premio Atalía?

-Creo que se han dado cuenta de lo mucho que he hecho por este barrio a lo largo de los años. Incluso cuando entré en IU como edil seguí ayudando a mejorar esta zona. Luchar por el barrio ha sido siempre mi deber como la mujer de izquierdas que soy. Solo puedo dar las gracias, pues el mejor reconocimiento que puede tener una persona es que sus vecinos valoren su trabajo.

-¿Considera que en los tiempo que corren se pelean más las cosas?

-Hay algún sector que sí lo hace, pero, en general, seguimos sin tener interés hacia las personas. Nosotros salíamos de noche a echar panfletos de propaganda comunista y, más de una vez, nos topamos con la Guardia Civil en época franquista. Eso sí era tener miedo. Me detuvieron en alguna ocasión simplemente por manifestarme, pues no se podía decir ni hacer nada... Ya me lo decía mi abuela: Nunca te quedes atrás, pero tampoco vayas la primera.

-¿Cómo ve la política actual, a nivel general?

-No es normal lo que está pasando ahora, que la gente vote a Vox. Ellos no son conscientes de lo mucho que se sufrió en aquellos años con personas que tenían esa ideología. Nosotros lo tuvimos mal, pero las generaciones de ahora lo van a tener peor.