«Cambiad las cosas»

«Cualquiera sabe lo que hace un médico, pero muy pocos saben lo que hace un ingeniero informático». Y lo que no se conoce difícilmente se elige. Para tratar de remediar este hecho, constatado por la decana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática, Aurora Barrero, la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) de Gijón celebró ayer la novena edición del Girl's Day, una jornada con la que se promociona la ingeniería entre las estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Cerca de 300 alumnos -también había chicos- de Gijón, Oviedo y Avilés recorrieron durante la mañana las instalaciones de la escuela y conocieron de primera mano cuatro experiencias de emprendimiento e intraemprendimiento. Las que les relataron las ingenieras Susana Peregrina, del departamento de I+D de ArcelorMittal; la fundadora de Aika, Aurora Barrero; Isabel Lombardía, de Espiral Microsistemas, y la aún alumna de Ingeniería en Tecnologías y servicios de telecomunicación y piloto de carreras Carla Álvarez.

Fueron los suyos mensajes alentadores para intentar acabar con la denominada 'brecha digital de género', porque las vocaciones en ciencia y tecnología son escasas entre las chicas y, no lo ocultaron, «nos gustaría que fueran más». Mensajes con los que animaron a las nuevas generaciones a dejar a un lado presiones externas y decidir su futuro académico en función de su auténtica vocación y en los que dejaron claro que elegir estudios de ingeniería es una apuesta segura. «La demanda es tal que el pleno empleo está asegurado», coincidieron Barrero y Lombardía. Y lo corroboró Peregrina al exponer las dificultades que se encuentra su empresa para conseguir perfiles técnicos. «Es un problema a todos los niveles, no solo de ArcelorMittal», subrayó.

Galería. Por la izquierda, Isabel Lombardía, Aurora Barrero, Beatriz Junquera (detrás), Carla Álvarez, Susana Peregrina, Santiago García Granda, Isabel Ruiz de la Peña y Juan Carlos Campo. / Damián Arienza

Lo que también intentaron hacer ver a las decenas de jóvenes que abarrotaron el salón de actos -había chavales sentados hasta en las escaleras- es que el emprendimiento es una alternativa más. De hecho, es la opción indicada cuando «se tienen ganas de cambiar las cosas», aseguró Carla Álvarez, quien ha desarrollado una aplicación para gestionar la atención a los clientes en restaurantes que es, a la vez, un sistema de coordinación del cocinado y de gestión de reservas. Tener cualidades emprendedoras es algo positivo y «necesario», a juicio de Lombardía, para quien emprender es «una actitud vital», una capacidad «de sacar las cosas adelante».

Y lo es aunque en el camino se cometan errores, como fue el caso de Aurora Barrero. «Precisamente eso es lo que nos enseña. Yo cuando más he aprendido ha sido cuando más me he equivocado», reconoció Isabel Lombardía. También Susana Peregrina tiene claro que «nunca fallas, siempre aprendes».

Influencias

El rector de la Universidad de Oviedo incidió ayer en la necesidad de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas desde la infancia. «Es muy importante que las niñas que tienen un interés por las matemáticas o las tecnologías no sufran ningún tipo de influencia que les aparte de estos intereses». Cambiar la actual situación de desigualdad «va a ser un camino largo y muy difícil porque luchamos contra unos roles sociales muy establecidos, pero si mantenemos desde muy pequeños el contacto con las ciencias y la universidad seguramente conseguiremos que las mujeres superen en porcentaje a los hombres en este tipo de carreras», aseguró antes de dirigirse directamente a las alumnas y animarlas: «Tenéis mucho que aportar a estas disciplinas». Susana Peregrina también se refirió a lo que aportan las mujeres en el campo de las ciencias y la tecnología: «Por experiencia, tenemos mucha más capacidad de ejecución y de mover ideas para llevarlas a la práctica».