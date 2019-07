Luis Díaz, elegido gerente del Centro de Empresas con la abstención de tres grupos I. V. GIJÓN. Sábado, 20 julio 2019, 00:48

El consejo de administración del Centro Municipal de Empresas aprobó el nombramiento de Luis Díaz, hasta ahora coordinador general, como nuevo gerente de la empresa municipal en sustitución de Rubén Hidalgo. La propuesta tuvo el apoyo de los representantes de PSOE, PP, IU (ausente, pero que delegó su voto en el PSOE) y CC OO. El resto de partidos (Ciudadanos, Podemos y Vox) optaron por la abstención. Ciudadanos y Podemos aseguraron no dudar de la capacidad de Díaz, pero creen necesario que estos cargos se elijan a través de procesos de concurrencia pública. La misma postura manifestó Foro, aunque no pudo votar al no tener designado a su consejero -Bernardo Veira, nombre que se estudió inicialmente, renunció a serlo-.