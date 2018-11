Vestidos únicos para momentos únicos

Especializada en vestidos de alta costura y novia, la diseñadora trabaja en su ateleir gijonés con el objetivo de hacer realidad tus sueños. El resultado, creaciones únicas, diferentes y sofisticadas con su sello personal PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 14 noviembre 2018, 13:18

Boho, hipster, clásico, romántico, sexy, glamuroso, sofisticado ¿de qué estilo eres tu? Si no encajas al 100% con ninguno y eres de esas mujeres que tiene un estilo propio para cada ocasión, Lydia Valledor es tu atelier de referencia en moda de ceremonia y alta costura. Situada en pleno centro de la ciudad, calle Munuza- 10, y respaldada por una trayectoria de más de 25 años, la diseñadora asturiana lleva décadas haciendo realidad el vestido de los sueños de cientos de novias e invitadas. Hablamos con ella sobre su forma de entender el diseño y las tendencias.

-Diseñar trajes de novia tiene algo especial, algo mágico ¿por qué te decantaste por el mundo de las novias?

-Puede sonar un tópico, pero ya a los 6 años dibujaba princesas, reinas y reyes con sus capas de armiño…, luego fue derivando en novias con sus velos, ramos y coronas. Cuando había una boda en la familia, tenía que estar en todo momento al lado de la novia. Así que con 19 años me fui a cursar estudios de diseño a la Escuela de Madrid de Diseño y Moda dirigida por Catalina de Llopis. Era como un Bellas Artes en pequeño. Recuerdo que el profesor de diseño, me dijo en una ocasión «asturiana, por favor, diseña alguna vez algo más sencillito, un traje de chaqueta, algo que no sea vestidos de fiesta«. Muchas veces me he preguntado el por qué no ha cuajado otro estilo de prendas en mi trayectoria profesional, quizás es algo que viene conmigo en los genes. La tradición de la costura viene desde mi bisabuela, que se sepa. Ella ya se dedicaba a confeccionar prendas, siempre iba vestida con corpiños y faldas de vuelo, luego mi abuela siguió el arte de la costura, después mi madre… y ahora yo en otra versión.

-¿Cómo definirías el estilo Lydia Valledor?

-El estilo Lydia Valledor es elegancia, sencillez, realzar el cuerpo de cada novia independientemente de la talla que se pueda llevar, independientemente de si hay curvas o no. Lydia Valledor realza la belleza natural combinado con el estilo de cada novia. Todo ello no sería posible sin la calidad del patrón de cada vestido. Traslado la forma de los cuerpos al papel, nunca hago la prenda en la persona, el patrón es el que lleva la forma de vestido. Dibujo las formas en el papel, corto la tela, se confecciona con la delicadeza que requiere cada tela y luego ese momento en el que se coloca en el cuerpo por primera vez…, para mi es mágico y gratificante al ver que queda como un guante sin apenas retoques que hacer. Son pocos los vestidos que tengo que retocar en esa primera prueba a no ser que se adelgace.

En resumen, Lydia Valledor quedaría definida en `perfección en el patronaje´. No entiendo la costura sin un buen patronaje. Soy extremadamente meticulosa y no delego en nadie para esa tarea. No entiendo la costura, ni a diseñador/diseñadora que se precie sin saber hacer esta parte tan absolutamente primordial para el buen desarrollo de una prenda. Por desgracia, como en todas las profesiones, están esos profanos que no son más que empresarios / empresarias con dotes de estilismo sin más.

-¿Dónde encuentras la inspiración?

-Pensando en cada estilo de mujer o mejor dicho pensando en la mujer en sí. Unas veces delicada, otras tímida, otras con energía. Es como una simbiosis. Cada mujer tiene una energía propia que hay que ver y trasladarla a la prenda que va a llevar.

Me siento como un fotógrafo que retrata no sólo a la persona, sino que acompaña el trabajo con el alma de la persona.

-Una las preguntas por excelencia de las novias es ¿qué vestido voy a llevar?. Cuando una novia llega a tu atelier, ¿qué recomendaciones le das?

-Antes de nada tengo una charla con la novia. Trato de ver qué tipo de prenda es la que se suele poner un día concreto. Si es más de vestido o de pantalón, si lleva pantalón que estilo es el que le gusta y si lleva vestido, igualmente le pregunto qué tipo de vestido es con el que mejor se encuentra. Luego miro el cuerpo de la chica y de ahí ya voy haciendo mi composición de formas para poder hacer los bocetos con los que se vea reflejada.

-¿Cuál es tu máxima para el vestido de novia perfecto?

-Mi máxima…, es buena pregunta. Para mi, con un defecto profesional muy agudizado, son las formas básicas, sencillas con un muy buen patronaje que forme la prenda por sí sola y una buena tela. Telas sin excesiva ostentación pero muy rica en la materia. Adoro la sencillez, la limpieza de líneas. La limpieza de líneas es lo más difícil de hacer en las prendas, de ahí mi pasión por ellas.

-En tu Atelier hacéis los vestidos uno por uno, es una apuesta por el diseño de autor, ¿hay alguno que recuerdes de manera especial, alguna pieza que recuerdes con especial cariño?

-Para mi todos son muy especiales, pero hay dos que verdaderamente lo recuerdo como aún más especiales. Un vestido que había hecho para tener como muestra con una tela en damasco en seda a tres tonos diferentes de marfil a arena muy sutil, en escote barco y un simple volante plisado saliendo del escote, llegó una chica con carita de niña, se lo probó y estaba perfecto para ella. Y otro el de María, un vestido efecto abrigo con cuello medio smoking, medio chimenea… un vestido en raso duquesa blanco con cola catedral.

Mencionar también a Carlota, que después de 12 años de haberle hecho el vestido para la boda de su hermano, me llama desde Madrid y dice: ¿te acuerdas del vestido de novia que vi cuando la boda de mi hermano en tu boutique/atelier, te acuerdas de cuales fueron mis palabras, »Qué cuando me casara iba a llamarte para que me hicieras ese vestido … pues ya está sucediendo» . Son tantas anécdotas, tanta conexión, tantos momentos compartidos que no tendría nada más que palabras de agradecimiento.

-Además de para novias también diseña a medida vestidos de madrinas, damas de honor e invitadas…

-Si, taller de diseño para todas. Me apasiona vestir a las madrinas, hermanas de novia, invitadas. Jugar con las tonalidades de las telas y las combinaciones que se pueden hacer para realzar a cada mujer, es un abanico tremendo de posibilidades con un muy buen resultado. La madrina es una parte muy importante de la ceremonia y vestirla requiere tanto mimo como vestir a una novia.

-En la última edición del certamen Pasarela Mieres Arte y Moda, recibió el galardón «Mieres de moda» ¿qué ha supuesto para ti este premio?

-Estoy tan agradecida a la Unión de Comerciantes y Hosteleros de Mieres y al Ayuntamiento de Mieres por haberme concedido el premio Mieres está de Moda 2018 por mi aportación al mundo de la moda en Asturias… Es el segundo año de existencia del premio y que me lo hayan concedido me llena de orgullo . Ha supuesto lo que todo premio representa, un reconocimiento al esfuerzo y el trabajo de tantos años. No paro de dar gracias por ello.

-¿Cuál es el secreto para seguir siendo un referente en el sector después tantos años de trayectoria?

-Gracias por ésta pregunta. Lo que se haga, lo hay que hacer con amor. Amor es cada trazo de lápiz en los bocetos que hago, cada línea que compone el patrón de cada vestido, cortar cada tela y luego una vez confeccionada, ver cómo ese boceto adquiere vida y como final una vez puesto en la primera prueba, ver cómo realza el cuerpo de la clienta. Buscar la manera de que cada día sea para mejorar. ¿Te cuento un secreto? Busco esa sonrisa en la cara y esa mirada de admiración cuando se miran en el espejo. No hay dinero que pague ver esa sensación en sus rostros. Adoro mi trabajo.

- Y ya para despedirnos, ¿Qué será tendencia en los diseños de Lydia Valledor de esta temporada?

-La línea Lydia Valledor para la novia del 2019 es una novia con transparencias, encajes, aberturas frontales en las faldas sin que por ello pierda elegancia. Novias con un toque sexy pero sutil. Novias con cortes clásicos llenos de femineidad.