¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los restos del ritual esotérico. E. C.

Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón

Aparece una gallina decapitada en el entorno de la escalera 14 que fue arrastrada por las mareas

E. C.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:33

Comenta

Macabro hallazgo este jueves en la playa de San Lorenzo, en Gijón. Se ha localizado una gallina degollada en mitad del arenal a la altura de la escalera 14. El animal, que habría sido utilizado para algún ritual esotérico, fue arrastrado por la marea hasta llegar a la arena junto con otros restos de basura, tales como hojas o ramas.

El caso recuerda al sucedido el pasado marzo en el Centro de Transportes de Gijón. Los trabajadores habían iniciado poco antes su jornada laboral cuando vieron en una de las rotondas de las instalaciones una alfombrilla gris sobre el césped que llamó su atención.

Se trataba de un lechón de cerdo degollado, una cabeza de tórtola y un paquete que contenía unos calcetines de mujer, un atado con tela brillante, algodón y polvos amarillos. Todo ello estaba tapado con una alfombrilla grande de camión. La tórtola simboliza el amor eterno y la fidelidad en los rituales místicos y esotéricos.

