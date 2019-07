La mala calidad del terreno retrasa el plan de vías Terrenos del 'solarón'. / JORGE PETEIRO El desarrollo del metrotrén se licita «a buen ritmo» MARCO MENÉNDEZ Gijón Jueves, 25 julio 2019, 12:50

La alcaldesa de Gijón, Ana González, reconoció esta mañana que «cambia la cronología del estudio informativo de la estación intermodal», después de que en su reunión de ayer con el secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla, y su equipo, se informara de que dicho documento se retrasa nueve meses. González le transmitió «lo definitivo que el plan de vías es para Gijón» y que se necesita de la máxima transparencia «y que si hay retrasos, que se nos diga».

Al parecer, son dos las causas de ese retraso de nueve meses. Según explicó la regidora, uno es la propia contratación del estudio y que no empezó a elaborarse hasta hasta el pasado mes de julio pero con los trámites administrativos. Fue más tarde cuando comenzó el análisis de los terrenos donde se construirá la estación. El segundo motivo es la mala calidad de dichos terrenos. Ana González explicó que «todos sabíamos que ese terreno no es fácil. Se sabía desde que se hizo el estudio para la estación en Moreda, pero la anterior alcaldesa decidió cambiarla de ubicación y ya supuso un retraso importante, así como volver a hacer algo que ya estaba hecho y pagado. El terreno es más complejo, pero también hay que tener en cuenta que por la zona pasan varias conducciones de la EMA».

De cualquier modo, la alcaldesa no prevé más retrasos, aunque apuntó que hay que terminar el estudio y someterlo a información pública, «por lo que se puede introducir algún cambio en la redacción final».

Estos inconvenientes no están afectando a la prolongación del metrotrén hasta el Hospital de Cabueñes. Esta infraestructura «va muy bien y se licita a buen ritmo. No esperamos ninguna complicación, aunque ya se sabe que la zona donde se construirá la estación de la plaza de Europa es complicada, pero no supondrá una demora», aseguró González.

Por otro lado, restó importancia a las declaraciones del presidente de Alsa, Jacobo Cosmen, que pedía una estación de autobuses en el centro de la ciudad. La alcaldesa dijo que «es la decisión de un particular. Respetable, pero las decisiones nos las toma un particular. La planificación la hacemos las tres administraciones y un particular no va a modificar el acuerdo alcanzado ni la planificación».