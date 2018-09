«La malaria no ha sido controlada porque solo afecta a los pobres» Volnei Garrafa, al término de su ponencia. / A. FLÓREZ Volnei Garrafa, coordinador de la cátedra Unesco en Bioética de la Universidad de Brasilia: «Es triste que España recorte en investigación. Lo más importante es tener un país que apueste por la ciencia y la mejora de la vida futura» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:45

El suyo era uno de los grandes nombres anunciados para la primera jornada del X Congreso Mundial de Bioética que acoge hasta esta tarde el recinto ferial Luis Adaro. Consciente de ello, Volnei Garrafa (Río Grande do Sul, 1946) no decepcionó en absoluto.

-¿Qué objetivos persigue la bioética?

-Bueno, en la bioética hay diferentes líneas de investigación. Es una disciplina comprometida con los cambios sociales, la práctica y la intervención. Detectar los problemas, estudiarlos y desarrollar soluciones.

-Un ejemplo...

-En 2001 se decidió en Doha que las medicinas contra enfermedades que ponen en peligro grandes cifras de población debían ser universales y, por tanto, se reconocía como ética la eliminación de las patentes. Con este pacto se hizo posible bajar muchos costes de antiretrovirales como los del sida. Sin embargo, en Brasil no pudo realizarse por las presiones comerciales. Es de sobra conocido que el coste real de las medicinas es del 10% del precio total. El resto es propaganda. Que algunos países fueran capaces de llevarlo a cabo demuestra que la bioética se puede tornar en práctica.

-¿La bioética está olvidada en en el proceso de investigación?

-Sí, y justo ahí es donde está la clave. El problema central de la ciencia hoy en día es que quien define la agenda científica no son los países, sino las grandes industrias transnacionales, que toman decisiones de acuerdo con sus intereses comerciales. Muchas enfermedades como el dengue, la malaria y la desmaniosis, no están controladas porque afectan a personas que no tienen dinero para pagar, por lo que los países no invierten. La industria no invierte en investigaciones que no conlleven retorno.

-En este sentido, España ha reducido el presupuesto para investigación en un 30%.

-Yo lo comparo con Brasil. En los últimos años, la inversión en ciencia e investigación ha sido reducida entre tres y cuatro veces. La investigación científica aparece como un gasto y no como lo que realmente es, una inversión. Es absurdo y me da mucha tristeza que esto también ocurra en España. Lo más importante para los jóvenes es tener un país que apueste por la ciencia para mejorar la vida en un futuro.

-Imagino que el escepticismo de líderes como Donald Trump tampoco ayuda.

-Trump no es solo un problema para Estados Unidos, también lo es para el mundo. Está creando mucha confusión y espero que no logre terminar su mandato. Este señor se está metiendo en términos económicos con un punto de vista comercial. Respecto a la cuestión ambiental, por ejemplo, es un desastre y evidencia que la responsabilidad de lo que está ocurriendo es de las naciones, cuyos dirigentes no se están preocupando por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.

-Algo similar pasa en su país con el Amazonas.

-De nuevo por falta de inversión y vigilancia hemos deshecho todo lo que habíamos avanzado. La Amazonia es el pulmón del mundo. Allí se ha descubierto una incontable cantidad de nuevas medicinas a través del conocimiento tradicional indígena, que ha dado lugar a grandes hallazgos. La Amazonia debe ser preservada y Brasil tiene una responsabilidad inmensa en esa labor de protección.