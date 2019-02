Malestar en La Camocha por el viaje a Bruselas organizado por Podemos para protestar por los desahucios Los vecinos del poblado minero de La Camocha en una imagen de archivo. / E. C. Acusan a la formación morada de «infiltrarse» en el conflicto de los desahucios y afean la «dinámica excesivamente partidista» de sus representantes. PABLO SUÁREZ Martes, 19 febrero 2019, 16:39

Divorcio entre los vecinos de La Camocha y Podemos a raíz del viaje a Bruselas organizado por la formación morada para reunirse con varios europarlamentarios a los que exponer la situación del poblado minero, con varios vecinos en riesgo de desahucio inmediato. Desde el sector mayoritario de la mediación vecinal aseguran no haber sido avisados de esta iniciativa y critican la «dinámica excesivamente partidista» tomada por el partido. «Varios miembros de la plataforma 'No más precariedad' (financiada por la dirección estatal de Podemos) viajan como si fueran vecinos de La Camocha cuando en realidad no lo son», critican desde el poblado.

Esta presencia política en la comitiva enviada a Bruselas queda reflejada en la presencia de Alejandro Zapico, concejal del Ayuntamiento de Gijón, y Cándido González Carnero, ex dirigente del CSI y candidato al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, quienes viajan junto a un reducido número de vecinos. «Se han ido infiltrando en numerosos conflictos y han provocado malestar entre los afectados», afirman desde la mediación vecinal.