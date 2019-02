Mantener Tabacalera costará 700.000 euros al año con independencia de su uso La nueva concejala de Xixón Sí Puede, Lorena Montes. / CAROLINA SANTOS El edil Orlando Fernández advierte de que para optar a financiación europea hay que renunciar a hacer un museo y reclama un centro sociocultural I. VILLAR Miércoles, 6 febrero 2019, 03:01

El concejal Orlando Fernández, de Xixón Sí Puede, consideró ayer que la actual Corporación «no ha estado a la altura» a la hora de definir un futuro para Tabacalera y criticó tanto «la desidia del equipo de gobierno» como «la indolencia del resto de grupos», que han llevado a que el futuro del edificio esté ahora mismo «en vía muerta». Recordó que, ante la falta de un plan de usos y de financiación para iniciar las obras de adecuación interior, en cuanto finalicen los trabajos de consolidación iniciados a mediados de 2016 el inmueble estará «vacío y sin solución a la vista al menos durante un año». Algo que, en su opinión, encarecerá las actuaciones pendientes cuando se decida cómo orientarlas.

El edil lamentó que el grupo de trabajo creado en el Ayuntamiento y por el que han pasado en los últimos meses tanto colectivos ciudadanos como expertos en materia cultural no haya servido para alcanzar unas conclusiones claras sobre el uso que se le debe dar a este equipamiento. «Ha sido una gran tomadura de pelo», resumió. E hizo hincapié en las dificultades que tuvo su grupo para obtener información sobre diferentes aspectos, como el coste de mantenimiento que tendrá el edificio en un futuro, finalmente aclarado. Independientemente del uso que se le dé, supondrá para las arcas municipales un gasto de 700.000 euros anuales, sin contar el personal. «No sé si este Ayuntamiento por sí solo tiene capacidad suficiente para mantener este equipamiento», señaló. Animó en este sentido a buscar otras vías externas, como los fondos de la UE. Advirtió, no obstante, de que «Europa no financia museos», una razón más para que su grupo apueste, como los colectivos vecinales, por un centro sociocultural.