Manu Tenorio, de nuevo ingresado en el hospital

Manu Tenorio tuvo que ser ingresado en la unidad de quemados del Hospital La Paz de Madrid debido a quemaduras de segundo grado y esta semana ha tenido que ser hospitalizado de nuevo para pasar por quirófano, como él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales.

«Ya está. Es absurdo retrasar lo inevitable», ha escrito Tenorio junto a una imagen en la que se le puede ver en el en el pasillo de un centro médico con los brazos vendados.

El cantante ya ha ingresado en otra ocasión más después del aparatoso accidente. «Volvíamos de vacaciones, no teníamos luz en la casa y me puse a revisar los contadores, el del diferencial y el de fuera de la casa, que hay otro contador principal en el que entran más vatios. Sencillamente lo que hice fue abrir la caja, no me metí a arreglarlo porque no soy electricista, y cuando la abrí, aquello reventó», explicaba hace unos meses a los medios.