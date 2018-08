«No cederé porque sí la maqueta de El Molinón a una sociedad anónima» Javier Grela, en el interior de su creación: el PlayQuini. / CAROLINA SANTOS Javier Grela. Productor cultural y creador de la maqueta PlayQuini «Hace un año que no tengo contacto con el Sporting. Creo que nunca pensaron en el tamaño y creyeron que iba a hacer un futbolín» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 23 agosto 2018, 03:31

Es el autor de la mayor maqueta de un estadio realizada en el mundo y ya trabaja en su próximo proyecto, una obra de Playmobil dedicada a Sevilla como centro de la conquista de América. La vida de Javier Grela (Oviedo, 1973) no se explica sin la figura de estos muñecos sonrientes. Su obra, creada en homenaje a El Molinón, no solo sumó el apoyo constante de Enrique Castro 'Quini', lo que la tornó también en un homenaje a 'El Brujo', sino que éste dejó contar su deseo de que la maqueta terminase expuesta en su museo. Sin embargo, ahora la pieza corre el riesgo de desaparecer.

-¿Qué es PlayQuini?

-Es una iniciativa creada para poder dar honra a una de las personas que contribuyó a la creación de la maqueta del estadio, que no fue otro que Enrique Castro. Me parece una buena manera de darle las gracias por lo que hizo y por lo que significó para todo el equipo que hicimos esta obra.

-¿De dónde surge la idea de montar la maqueta?

-En la creación de exposiciones que me encomiendan habitualmente hubo una exposición que se llamaba 'Megaconstrucciones'. Una de ellas fue la presa Hoover, que medía tres metros y echaba agua, para la cual también tuvimos que hacer la grúa de Playmobil más grande del mundo, de cuatro metros. Entonces, dándole vueltas y rienda suelta a la imaginación, nos dimos cuenta de que el siguiente paso lo teníamos en casa, en Asturias. El Molinón apareció como un ejemplo de construcción que mueve a mucha gente. Además es el estadio más antiguo de España y el único que tiene un Oscar de Hollywood. También es el primer campo al que me llevó mi padre hace 37 años.

-Como creador de la obra que es, ¿quién considera que es la persona o institución idónea para quedárselo?

-Existen muchas posibilidades. Incluso la de amparar a colectivos u ONGs que formen parte de la vivencia de este estadio. Sería fácil crear un espacio expositivo donde también se favoreciera a colectivos solidarios. Aparte de ésta también existen más fórmulas para que la obra se quede en Gijón. Eso sí, bajo tres prioridades: que el lugar tenga el espacio necesario, que se le dé un uso correcto y que se tenga sentido común.

-El Molinón es el estadio del Sporting y, por tanto, el club no puede estar más unido a la obra. ¿Qué ayuda recibió por su parte durante y después del proceso creativo?

-Este arduo trabajo se presentó en la sala de prensa de Mareo. El Sporting es conocedor desde el minuto cero de que hubo una persona que se presentó en las instalaciones y dijo que quería hacer una maqueta de El Molinón. No solo no les pareció una locura, sino que lo consideraron una idea original. Creo que nunca pensaron en el tamaño. Pensaron que iba a hacer un futbolín. Sin embargo la escala es la que es y tenía que respetarla. Incluso tuve que repetir el trabajo por un fallo de medidas. El presidente del Sporting llegó a visitar la nave en la que se construyó la maqueta y colaboró a la hora de crear la esquina del fondo norte. En ese momento hablamos de que habría que buscarle un lugar. Desde hace un año no tengo ningún tipo de contacto con el Sporting. No tengo constancia de las respuestas que quedaron en darme. Entiendo que con los fichajes y demás asuntos deportivos tienen cosas más importantes que algo que mueve el sentimiento de la gente, que no hace daño a nadie y que hace sonreír. Ocupa lo que ocupa.

-¿En algún momento recibió algún tipo de ayuda económica por parte del club?

-No. Tuve la posibilidad de visitar el estadio las veces que precisé para marcar las cotas y dimensiones del recinto. También fui invitado una vez al campo para conocer de cerca la pasión y el sentimiento. El Sporting también colaboró en la campaña 'Playmobil', a través de la que los socios donaban muñecos que se colocarían en su asiento original.

-Tras conocerse que existe riesgo de destruir la obra, ¿cuánta gente se ha puesto en contacto con usted para hacerse cargo de ella?

-En tan solo un día ya he visitado cuatro lugares que se ofrecen a albergar la maqueta. Desde La Calzada, El Natahoyo, Gijón Centro y el Mercado del Sur me ha llamado gente que se ofrece a conservar la obra. Son emplazamientos que he visitado ya. En algunos no entraba ni por la puerta.

-¿Ha pensado en sacar rendimiento económico a la maqueta?

-Por supuesto. En la obra llevo gastado hierro, aluminio, tecnología y una cantidad de horas que no quiero ni saber. Esto no está creado porque una persona lo ve y dispone de economía suficiente para permitírselo. Esto es un rendimiento de una empresa que ha creído en lo que yo hago, y por ello debe haber una respuesta recíproca. La maqueta tiene muchas opciones de uso. Ahora bien, si el Sporting cree que yo lo voy a ceder porque sí a una sociedad anónima se equivoca. Ni fichando jugadores de dos millones y medio ni de cuatro.

-¿Cuánto pediría por la obra?

-Antes de pedir cualquier cantidad económica preguntaría por el uso que se le daría. Yo trabajo con muchas ONGs a las que no cobro.