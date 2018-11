«Ya hemos tenido maquetas de todas las clases y colores» La representante vecinal, con el 'solarón' al fondo. / J. PAÑEDA Tita Caravera Asociación de Vecinos de La Arena «La estación de El Bibio le vendría muy bien al barrio, pero este es un proyecto importante para todo Gijón y Asturias» I. V. GIJÓN. Martes, 13 noviembre 2018, 01:12

Tita Caravera lideró como presidenta de la federación vecinal la puesta en marcha de la plataforma ciudadana en defensa del plan de vías. Ahora, como presidenta de la asociación de La Arena, sigue reclamando la ejecución de esa obra, que acercaría el tren a miles de vecinos en el barrio.

-¿Qué supondría para su barrio la ejecución del plan de vías?

-Sería muy bueno, igual que para los demás, para Gijón entero y para Asturias. Porque si se comunica con el metrotrén, en un futuro habría una estación donde la plaza de toros que vendría muy bien para esta zona. Y tampoco la de la plaza de Europa nos quedaría muy lejos. Aparte, no podemos olvidar que hablamos de una obra que duraría dos o tres años y que sería un buen nicho de empleo, tan necesitados como estamos de ello.

-¿Cree que hasta ahora se ha tirado el dinero?

-Pienso que sí. Gastar como publicaba EL COMERCIO casi diez millones de euros en proyectos es una burrada. Ya tuvimos maquetas de todas las clases y colores y me parece que se está desperdiciando mucho dinero en eso. Igual que se tiró en el mantenimiento del túnel del metrotrén por no seguir con la obra. Si hubieran continuado con ella, no habría hecho falta ese mantenimiento ni pasaría lo que ha pasado, que cuando se dejó de hacer se acabó inundando y supongo que todo el cableado y lo demás que hubiera se habrá echado a perder.

-¿Considera que un proyecto como el que está sobre la mesa puede cambiar la ciudad?

-No me cabe duda, la transformaría totalmente. Aparte de los cambios que supondría en la zona del 'solarón', tendría impacto en todo Gijón. Le daría más vidilla, porque ya no hablamos solo de la ciudad. Hablamos de la gente que viene de Oviedo, de Avilés, de Mieres... Es un proyecto para toda Asturias.

-¿Qué le diría al ministro si pudiera hablar con él?

-Que venga en tren a Gijón y compruebe lo que supone. Que desde León tardemos dos horas y 35 minutos es tercermundista.

-¿Gijón necesita la llegada de la alta velocidad?

-Lo del AVE podemos dejarlo para más allá. Con que se abra la variante de Pajares y tengamos unos cuantos 'alvias' al día, se podría solucionar ya en parte el problema. Es esencial que acaben ya con esa obra faraónica con la que llevan casi 30 años.